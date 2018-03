Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme zeigen dir, dass dein Leben vielleicht doch ganz okay ist

Ein Münchner Amtsrichter hat nun entschieden: Fernsehen ist Konsum, das Internet stellt dagegen etwas Lebensnotwendiges dar. Wenn also mal dein Kabelanschluss aufmuckt, kannst du nichts machen. Wenn das Internet dagegen ausfällt, gibt es Anspruch auf Schadensersatz. Umso besser, dass man die Inhalte, die man leicht im TV verpasst, online ganz easy nachschauen kann.

Kriegerin

Film / Verfügbar bis 12. März / ZDF

Marisa (Alina Levshin) ist jung und rechtsradikal. Sie hasst Ausländer, Politiker, den Kapitalismus und die Polizei. Auf ihrer Schulter hat sie Skingirl tätowiert, vorne ein Hakenkreuz. Wenn ihr jemand dumm kommt, reagiert sie mit Gewalt. Als sie mit zwei Asylbewerbern aneinander gerät, wird eine Kette von unheilvollen Ereignissen ausgelöst.

Edge of Love – Was von der Liebe bleibt

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

London 1944: Vera (Keira Knightley) trifft in einer Bar ihre Jugendliebe Dylan (Matthew Rhys) wieder. Auf den ersten Blick scheinen sie sich erneut zu verlieben, doch Dylan ist jetzt mit Caitlin (Sienna Miller) verheiratet. Als das Ehepaar aus Wohnungsnot mit Vera zusammenzieht, entspinnt sich eine spannungsgeladene Ménage à Trois.

Jürgen – Heute wird gelebt

Film / Verfügbar bis 19. April / WDR

Jürgen (Heinz Strunk) und sein im Rollstuhl sitzender Freund Bernd (Charly Hübner) haben es ziemlich schwer. Die beiden wollen auf ihre alten Tage unbedingt noch eine Frau fürs Leben finden. Also fahren sie mit einer dubiosen Agentur nach Polen, um da die große Liebe zu finden. Ein Trip, der auch für ihre Freundschaft eine Zerreißprobe darstellt.

Boy 7

Film / Verfügbar bis 24. März / NDR

Ein Mann (David Kross) kommt nachts in einem U-Bahn-Tunnel zu sich. Weder erinnert er sich an seinen Namen, noch weiß er, wie er dorthin gelangt ist. Als er sich auf einem Fahndungsbild entdeckt, begreift er, dass sein Leben in Gefahr ist. Um herauszufinden, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat, sucht er eine junge Frau (Emilia Schüle) auf. Zusammen decken sie nach und nach eine große Verschwörung auf.

Der Blaue Planet

Doku-Reihe / Verfügbar bis 2. April / ARD

Eine Serie über die Weltmeere und ihre Bewohner: Vom Korallenriff bis zur Tiefsee steht in jeder Folge ein anderer Lebensraum im Mittelpunkt. Mit Musik von Hans Zimmer.

Noch verfügbar

Filme:

Zeit der Kannibalen, The Color of Time

Dokus:

Game of Drones, Das manipulierte Bild

Serien:

Drawn Together (Staffel 1-3), The Last Order (Staffel 1)

Happy Streaming!

