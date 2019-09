Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben

Unser Highlight der Woche: Der Politthriller Truth – Der Moment der Wahrheit zeigt uns den Alltag im Newsroom, die schwierige Suche nach der besonderen, krassen Story und basiert obendrauf auch noch auf wahren Ereignissen.

Truth – Der Moment der Wahrheit

ServusTV / 4 Tage verfügbar

US-Präsident George W. Bush soll sich ein ganzes Jahr vor dem Dienst in der Nationalgarde gedrückt haben – ausgerechnet während des Vietnamkrieges. Mit dieser Information wollen die Fernsehproduzentin Mary Mapes (Cate Blanchett) und ihr Moderator Dan Rather (Robert Redford) groß herauskommen. Doch dann kommen Zweifel auf, ob die Nachricht überhaupt wahr ist. Die zwei werden immer weiter in die Enge getrieben. Mit dabei: Dennis Quaid, Elisabeth Moss und Topher Grace.

Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika

Das Erste / 4 Tage verfügbar

Die Geschichte eines Suchenden: Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig (Josef Hader) ist ganz oben auf der Karriereleiter angekommen, als er sich durch den Vormarsch der Nationalsozialist*innen ins Exil gedrängt fühlt. Er sucht in England Zuflucht, dann in New York, in Buenos Aires und in Brasilien. Doch nichts will sich so richtig nach Heimat anfühlen.

Hin und weg

ZDF / 6 Tage verfügbar

Hannes (Florian David Fitz) liebt es, mit seinen Freund*innen ausgedehnte Radtouren zu machen. Dieses Mal soll es dafür, gemeinsam mit seiner Frau Kiki (Julia Koschitz), nach Belgien gehen. Aber die Reise hat einen gewaltigen Haken: Hannes erklärt seinen Liebsten, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet und diese Unternehmung seine letzte sein wird. Auch mit dabei: Jürgen Vogel, Volker Bruch und Hannelore Elsner.

Schrotten!

Arte / 1 Woche verfügbar

Mirko (Lucas Gregorowicz) wollte für seine Karriere eigentlich alles hinter sich lassen. Aber als sein Vater stirbt und ihm sowie seinem Bruder (Frederick Lau) den Familien-Schrottplatz vererbt, hat ihn die Vergangenheit wieder. Als er in der Provinz ankommt, schlägt ihm zunächst Wut und Unverständnis entgegen. Erst als er sich bereit erklärt, etwas gegen den Verfall des Platzes zu tun, kann er sich seinem alten Clan erneut annähern.

Crank 2 – High Voltage

TVNow / 4 Tage verfügbar

Was macht man, wenn einem von Ganoven das eigene Herz entnommen und dafür ein künstliches eingesetzt wird? Chev (Jason Statham) ist genau das passiert und nun befindet er sich auf einer wilden Jagd nach seinem wichtigsten Organ. Dabei verliert er sogar die drahtlose Batterie, die das Kunstherz am Laufen hält – und muss sich fortan ständig mit Strom versorgen.

Letzte Chance

Liebe (nur bis Samstag), Die Vermessung der Welt (nur bis Samstag), Caché, Herzensbrecher, Zentralflughafen THF

