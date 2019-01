Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme zeigen, wie wichtig Gedenken ist

Alle Empfehlungen umkreisen das Thema Flucht – vor Regimen, Geheimdiensten und anderen Menschen. Besonders intensiv ist dabei Charlize Therons oscarprämierte Darstellung im Film Monster. Durch einen Mord aus Notwehr beginnt sich ihre Spirale aus Gewalt immer schneller zu drehen.

Die Unsichtbaren – Wir wollen leben

Das Erste / 3 Wochen verfügbar

Das Nazi-Regime rühmt sich 1943 damit, die Reichshauptstadt „judenfrei“ gemacht zu haben. Doch einigen Jüd*innen gelingt es tatsächlich, für die Behörden unsichtbar zu werden – mit blondierten Haaren, gefälschten Pässen und Uniformen. Mit Max Mauff, Alice Dwyer und Ruby O. Fee.

Monster

TVNow / Entweder nur 2 Tage oder 5 Monate verfügbar

Regisseurin Patty Jenkins erzählt die wahre Geschichte der Prostituierten Aileen (Charlize Theron), die 1989 sechs ihrer Freier tötet. Als sie sich in die junge Selby (Christina Ricci) verliebt, erfährt sie zum ersten Mal, dass es in einer Beziehung auch um Geborgenheit und Zärtlichkeit gehen kann. Doch ehe sich die beiden ein gemeinsames Leben aufbauen können, muss Aileen versuchen, mit der Vergangenheit abzuschließen.

Sky – Der Himmel in mir

Arte / 3 Wochen verfügbar

Eigentlich machen Romy (Diane Kruger) und Richard (Gilles Lellouche) einen Roadtrip, um sich wieder näher zu kommen. Aber auf der Reise können sie nur feststellen, dass ihre Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Romy muss sich nun die Frage stellen, wie es für sie weitergehen soll und wer sie zukünftig sein möchte. Mit Norman Reedus, Lena Dunham und Joshua Jackson.

Nackt unter Wölfen

BR / 1 Woche verfügbar

Im März 1945 wird ein kleiner Junge in einem Koffer in das KZ Buchenwald hineingeschmuggelt. Nun ist es für André Höfel (Peter Schneider) und seine Widerstandsbewegung das Wichtigste, dass die SS keinen Wind von dem Kind bekommt. Auch wenn sie sich damit in größte Gefahr bringen, hoffen sie, so ihrem Leben noch Sinn geben zu können.

Hard Sun (Staffel 1)

ZDF / 1 Monat verfügbar

Nachdem die Londoner Polizist*innen Charlie (Jim Sturgess) und Elaine (Agyness Deyn) bei der Arbeit auf streng geheime Dokumente gestoßen sind, ändert sich mit einem Mal alles für die zwei. Denn nun werden sie vom Geheimdienst höchstpersönlich gejagt.

