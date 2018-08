Mediathekentipps zum Wochenende: Diese fünf Dokus solltet ihr gesehen haben

Unser Highlight der Woche ist The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt. Eine Doku über Menschen, die Tag und Nacht die Aufnahmen, Bilder und Texte aus dem Internet entfernen, die als zu verstörend empfunden werden. Ein Job, der eine extreme psychische Belastung mit sich bringt.

The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt

Arte / 3 Tage verfügbar

Social Media beeinflussen längst das Weltgeschehen. Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Doch wer entscheidet, was die Welt zu sehen bekommt? Auf den Philippinen arbeiten Zehntausende Content-Moderator*innen, die Unmengen an Bildern sichten. Ihre Arbeit wirft Fragen von Zensur auf.

Finding Vivian Maier

Arte / 2 Tage verfügbar

Paradox, exzentrisch, zurückgezogen – das alles war Vivian Maier. Der Dokumentarfilm erzählt die unglaubliche Geschichte einer geheimnisvollen Unbekannten, die zu einer der bekanntesten Straßenfotografinnen des 20. Jahrhunderts wurde.

Das Salz der Erde

Arte / 3 Tage verfügbar

Der Fotograf Sebastião Salgado hat auf allen Kontinenten die Spuren unserer sich wandelnden Welt und Menschheitsgeschichte dokumentiert. Der Film von Wim Wenders zeigt auf visuell höchst beeindruckende Weise das Leben und die Arbeit des Brasilianers.

Die dunkle Seite des deutschen Rap

WDR / 6 Monate verfügbar

Über Antisemitismus im deutschen Rap wird nicht nur in der Musikszene heftig debattiert. Die Story fragt nach: Wer sind die Akteur*innen? Um was geht es in den Rap-Texten wirklich?

Life, animated

SWR / 5 Tage verfügbar

Mit drei Jahren verstummt Owen Suskind plötzlich. Die Diagnose lautet Autismus. Erst mithilfe von Disney-Figuren gelingt es seiner Familie, wieder mit ihm zu kommunizieren.

Noch verfügbar

Filme:

• Die Mitte der Welt mit Louis Hofmann & Jannik Schümann (letzte Chance)

• Wer aufgibt ist tot mit Bjarne Mädel

Dokus:

• Berlin Rebel High School (letzte Chance)

• Die weibliche Seite des deutschen Films (letzte Chance)

Serien:

• Tanken – Mehr als Super (Staffel 1)

• Ku’damm 59 (Staffel 2)

