Mediathekentipps zum Wochenende: Einmal gratis durch Europa

Crater

ArteKino Festival: Italien / 3 Wochen verfügbar

Rosario (Rosario Carroccia) arbeitet als Straßenverkäufer auf den Märkten in den Vororten von Neapel. Sein Traum, der Armut zu entkommen, hängt mit dem musikalischen Talent seiner Tochter Sharon (Sharon Carroccia) zusammen. Er setzt alles daran, sie zu einem Star der italienisch-folkloristischen Musik zu machen.

Pity

ArteKino Festival: Griechenland / 3 Wochen verfügbar

Da seine Frau (Evi Saoulidou) im Koma liegt, hat ein Anwalt (Yannis Drakopoulos) alles Recht auf Verbitterung. Und das lässt er auch alle spüren, mit denen er zu tun hat. Die Sache ist nur die: Eigentlich fühlt er sich in seiner Rolle als Bemitleideter ziemlich gut. Und so kann es schon mal passieren, dass er die eine oder andere Situation mit voller Absicht ruiniert. Denn er möchte wirklich in einer Welt leben, die für ihn gar nicht grausam genug sein kann.

L’Animale

ArteKino Festival: Österreich / 3 Wochen verfügbar

Mati (Sophie Stockinger) und ihre Clique von Jungs auf Motocross-Bikes sind die Schrecken des Dorfes. Sie führen sich auf, als dürften sie einfach alles. Als Mati jedoch mit ihrem besten Freund Sebastian (Jack Hofer) zusammenkommt und sich auch noch mit ihrer bisherigen Feindin Carla (Julia Franz Richter) anfreundet, droht sie ihren Platz in der Gruppe zu verlieren. Mati muss sich fragen, was für sie mehr zählt: Sein oder Schein?

Mug

ArteKino Festival: Polen / 3 Wochen verfügbar

Jacek (Mateusz Kościukiewicz) liebt Heavy Metal, seine Freundin und seinen Hund. Für seine Familie und Nachbar*innen ist er eine Art amüsanter Freak. Jacek arbeitet auf der Baustelle der angeblich höchsten Jesus-Statue der Welt. Als ihn ein schwerer Unfall völlig entstellt, wird die ganze Aufmerksamkeit der Stadt auf ihn gelenkt, denn er durchläuft die erste Gesichtstransplantation des Landes.

Flemish Heaven

ArteKino Festival: Belgien / 3 Wochen verfügbar

Ein Blick auf das Leben von drei Generationen von Frauen: Monique (Ingrid De Vos) und ihre Tochter Sylvie (Sara Vertongen) führen ein Bordell an der französisch-belgischen Grenze. Eline, Sylvies sechsjährige Tochter, ist fasziniert vom mysteriösen Arbeitsplatz ihrer Mutter, aber sie darf nie hinein. Ein dramatisches Ereignis stellt ihr Leben auf den Kopf und die Familienbeziehungen werden auf die Probe gestellt.

