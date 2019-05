Mediathekentipps zum Wochenende: Filme, die ihr mit euren Besten gucken solltet

Highlight der Woche: Bei den Oscars wurde The Salesman 2017 zum besten fremdsprachigen Film gekürt. In den Mediatheken überstrahlt er gerade alles – mit seiner Vielschichtigkeit, mit seinen klugen Dialogen und den echten Schockmomenten. Gut, dass ihr gleich jemanden neben euch habt, an dem*der ihr euch beim Gucken festkrallen könnt!

The Salesman

Arte / 3 Tage verfügbar

Als Emad (Shahab Hosseini) und Rana (Taraneh Alidoosti) ihr einsturzgefährdetes Haus in Teheran verlassen müssen, sind sie zunächst froh, in die kürzlich freigewordene Wohnung einer Bekannten einziehen zu können. Dann wird Rana genau dort von einem Unbekannten überfallen. Emad will nun den Grund herausfinden und gleichzeitig selbst den Täter stellen.

Personal Shopper

Arte / 3 Tage verfügbar

Zum einen arbeitet Maureen (Kristen Stewart) als persönliche Einkäuferin der Stars. Zum anderen kann sie als Medium mit Toten in Kontakt treten. Als sie geheimnisvolle Nachrichten von einer unbekannten Nummer erhält, gilt es für sie herauszufinden, ob das ihr verstorbener Bruder oder nur der sehr lebendige Geliebte ihrer Chefin ist, der es auf sie abgesehen hat. Mit Lars Eidinger und Nora Waldstätten.

Wrong

Arte / 2 Monate verfügbar

In Dolphs (Jack Plotnick) Leben läuft mit einem Mal alles falsch. Sein Gärtner Victor (Eric Judor) offenbart ihm, dass seine Gartenpalme keine Palme mehr ist und auf Arbeit stellt er sich als kompletter Außenseiter heraus. Und dann ist auch noch sein geliebter Hund spurlos verschwunden. Als sich der Haustierguru Master Chang (William Fichtner) als Entführer mit dem Ziel zu erkennen gibt, Tierbesitzer*innen daran zu erinnern, wie viel ihnen an ihren Schützlingen liegen sollte, versteht Dolph die Welt nicht mehr.

Der junge Karl Marx

Arte / 3 Tage verfügbar

1844 lebt Karl Marx (August Diehl) mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) im Pariser Exil. Als er auf Friedrich Engels (Stefan Konarske) trifft, hat er dort endlich einen Gleichgesinnten. Einer mit ähnlichem Humor, den gleichen Zielen und der Fähigkeit, ihn als Kampfgefährten zu inspirieren. Zusammen mit Jenny erarbeiten sie Schriften, die die Revolution entzünden sollen.

The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt

bpb / Dauerhaft verfügbar

Social Media beeinflusst längst das Weltgeschehen. Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Doch wer entscheidet, was die Welt zu sehen bekommt? Auf den Philippinen arbeiten Zehntausende Content-Moderator*innen, die Unmengen an Bildern sichten. Ihre Arbeit wirft Fragen von Zensur auf.

Weiterhin verfügbar

Filme:

Jürgen – Heute wird gelebt mit Heinz Strunk (letzte Chance), Todesangst – In der Gewalt von Piraten aus Dänemark (letzte Chance), Die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss mit Benno Fürmann (letzte Chance)

Dokus:

Unser blauer Planet, Chasing Niagara – mit dem Kajak in die Niagarafälle

Serie:

Parfum (Staffel 1) mit Friederike Becht

Happy Streaming!

