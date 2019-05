Mediathekentipps zum Wochenende: Filme und Serien, die dich aus der Fassung bringen

Lust, ein bisschen aus deinem immer gleichen Alltag herausgerüttelt zu werden? Wir haben gleich mehrere Film- und Serienperlen in den Mediatheken gefunden, die alles andere als 08/15 sind.

Highlight der Woche: Das Salz der Erde porträtiert nicht nur einen der wichtigsten Fotografen unserer Zeit, sondern schafft es auch, seine Bilderwelten lebendig zu machen, sie noch mehr zu emotionalisieren und die Geschichten drum herum zu erzählen. Es handelt sich aber ganz sicher nicht um eine Schönwetter-Doku. Vielmehr wirst du hier komplett aus den Latschen kippen!

Das Salz der Erde

NDR / 4 Tage verfügbar

Der Fotograf Sebastião Salgado hat auf allen Kontinenten die Spuren unserer sich wandelnden Welt und Menschheitsgeschichte dokumentiert. Der Film von Wim Wenders zeigt auf visuell höchst beeindruckende Weise das Leben und die Arbeit des Brasilianers.

Jetzt angucken

Phoenix

Arte / 2 Tage verfügbar

Juni 1945: Jüdin Nelly (Nina Hoss) hat den Krieg überlebt, muss aber am Gesicht operiert werden. Als sie in ihre Heimat Berlin zurückkehrt, weiß niemand, dass sie noch lebt. Ihr nichtjüdischer Ehemann Johnny (Ronald Zehrfeld) erkennt sie nicht wieder, sieht aber eine Ähnlichkeit zu seiner Frau. Er bittet sie, in die Rolle der vermeintlich Verstorbenen zu schlüpfen, um an das Erbe der im Holocaust getöteten Familie zu kommen.

Jetzt angucken

Wrong Cops (Miniserie)

Arte / 1 Monat verfügbar

In Los Angeles gibt es mittlerweile keine Kriminalität mehr. Die Polizisten langweilen sich entsprechend und sorgen schließlich selbst für Stress. Sie missbrauchen ihre Macht und bringen sogar einen Unschuldigen versehentlich um die Ecke. Mit dabei sind Mark Burnham, Eric Wareheim und Marilyn Manson.

Jetzt angucken

Wach

Funk / Dauerhaft verfügbar

Debüt von Kim Frank: Nike (Alli Neumann) und C. (Jana McKinnon) wären gerne älter als sie sind, würden am liebsten mehr erleben, als sie es gerade tun, wollen raus aus allem. Um sich mal richtig zu spüren, probieren die 17-jährigen Freundinnen, so lange wie möglich ohne Schlaf auszukommen. Ein 86-Stunden-Rausch beginnt.

Jetzt angucken

Clique (Staffel 1)

One / 1 Woche verfügbar

Eigentlich sind Holly und Georgia beste Freundinnen. Doch als die beiden zusammen mit dem Studieren anfangen, leben sie sich auseinander. Georgia schließt sich dort einer elitären Gruppe von Mädchen an und Holly muss zusehen, wie sich ihre engste Vertraute immer weiter von ihr entfernt.

Jetzt angucken

Weiterhin verfügbar

Filme:

Impro-Comedy Klassentreffen (letzte Chance), Die andere Seite der Hoffnung von Aki Kaurismäki (letzte Chance), Der ganz große Traum mit Daniel Brühl (letzte Chance)

Dokus:

Democracy – Im Rausch der Daten, Smart Cities – Nachhaltig leben in der Stadt

Serie:

Dead End (Staffel 1) mit Antje Traue

