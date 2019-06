Mediathekentipps zum Wochenende: Filme und Serien für die Sommerferien

Unser Highlight der Woche: Die Serie The Night Manager basiert auf dem gleichnamigen Spionageroman von John le Carré und ist bereits der dritte (und erste gelungene) Versuch, das Werk filmisch zu adaptieren. Mit Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Oscar-Gewinnerin Olivia Colman und Elizabeth Debicki sind außerdem eine ganze Reihe toller Darsteller*innen mit von der Partie.

The Night Manager (Miniserie)

ZDF / 3 Wochen verfügbar

Eigentlich ist Jonathan Pine (Tom Hiddleston) Nachtportier in einem Luxushotel in Kairo. Aber als er Dokumente entdeckt, die den Geschäftsmann Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) als Waffendealer entlarven, ändert sich sein Leben von einem Tag auf den anderen. Mit einem Mal arbeitet er nämlich auch noch verdeckt für den britischen Geheimdienst und soll so Roper das Handwerk legen.

Yves Saint Laurent

3Sat / 3 Wochen verfügbar

Paris 1957. Schon mit 21 Jahren wird der Nachwuchsdesigner Yves Saint Laurent (Pierre Niney) die rechte Hand Christian Diors (Patrice Thibaud). Doch damit nicht genug: Schnell avanciert er zum Leiter der berühmten Modemarke, und von da aus gibt es kein Halten mehr für den Mann, der nicht nur die Fashionwelt in Frankreich, sondern international revolutionieren wird – und das, obwohl er auch immer wieder mit sich selbst zu kämpfen hat.

Ziemlich beste Freunde

SWR / 4 Tage verfügbar

Philippe (François Cluzet) ist stinkreich, aber auch absolut unglücklich. Er ist vom Hals an abwärts gelähmt und kann nichts tun ohne fremde Hilfe. Als er gerade auf der Suche nach einem*r neuen Pfleger*in ist, trifft er Driss (Omar Sy). Ein Großmaul, das direkt aus dem Gefängnis kommt und trotzdem stets herrlich unbekümmert wirkt. Seine Art macht bald mächtig Eindruck auf Philippe, der mit einem Mal wieder so etwas wie Freude am Leben empfinden kann.

Tiger Girl

Das Erste / 5 Tage verfügbar

Vanilla (Maria Dragus) ist gerade durch die Polizeiprüfung gerasselt und steht vor dem Problem, sich eine neue Berufung suchen zu müssen. Frustriert landet sie bei einem Sicherheitsdienst. Als sie eines Tages von mehreren Typen angepöbelt wird, tritt Tiger (Ella Rumpf) auf den Plan. Sie ist selbstbewusst, direkt und hat keine Angst, auch mal richtig zuzuschlagen. Kaum lernen sich die beiden kennen, werden sie auch schon unzertrennlich und sorgen gemeinsam überall für Chaos.

jerks. (Staffel 1-3)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Christian (Christian Ulmen) und Fahri (Fahri Yardım) sind Freunde fürs Leben. Die beiden Schauspieler gehen gemeinsam durch alle Höhen, aber auch durch jegliche Tiefen. Und wie tief es gehen kann, glaubt man erst, wenn man die Serie komplett gesehen hat.

Letzte Chance

Filme:

Die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss mit Benno Fürmann, Stealing Rembrandt – Klauen für Anfänger aus Dänemark, Süßes Gift mit Isabelle Huppert

Serien:

Labaule & Erben (Miniserie) nach einer Idee von Harald Schmidt, Parfum (Staffel 1)

Dokus:

Bildbuch von Jean-Luc Godard, Hinter den Kulissen: Das Phantasialand

Happy Streaming!

