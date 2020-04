Mediathekentipps zum Wochenende: Filme und Serien für mehr Solidarität

Unser Highlight der Woche: In Alles was kommt feiert Regisseurin Mia Hansen-Love mal wieder die Absurdität des Lebens. Ihre Protagonistin entdeckt nach der ungewollten Scheidung nämlich, dass das Leben noch mehr für sie bereithält, als gedacht.

Alles was kommt

WDR / 3 Wochen verfügbar

Liebe hält nicht ewig: Genau diese Erfahrung muss Nathalie (Isabelle Huppert) machen. Nach 25 Ehejahren will ihr Mann (André Marcon) die Trennung. Er liebt nun eine andere. Den großen Einschnitt in ihren Alltag nimmt die Philosophielehrerin verblüffend gefasst auf. Doch kaum löst sich der Mann, lösen sich auch jede Menge weitere, sicher geglaubte Bestandteile in ihrem Leben auf. Und ein Neuanfang ist gar nicht mal so einfach.

Jetzt angucken

Yves Saint Laurent

ZDF / 3 Wochen verfügbar

Paris 1957. Schon mit 21 Jahren wird der Nachwuchsdesigner Yves Saint Laurent (Pierre Niney) die rechte Hand Christian Diors (Patrice Thibaud). Doch damit nicht genug: Schnell avanciert er zum Leiter der berühmten Modemarke und von da aus gibt es kein Halten mehr für den Mann, der nicht nur die Fashionwelt in Frankreich, sondern international revolutionieren wird – und dass, obwohl er auch immer wieder mit sich selbst zu kämpfen hat.

Jetzt angucken

Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika

BR / 5 Tage verfügbar

Die Geschichte eines Suchenden: Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig (Josef Hader) ist ganz oben auf der Karriereleiter angekommen, als er sich durch den Vormarsch der Nationalsozialist*innenn ins Exil gedrängt sieht. Er sucht in England Zuflucht, dann in New York, in Buenos Aires und in Brasilien. Doch nichts will sich so richtig nach Heimat anfühlen.

Jetzt angucken

1001 Gramm

Arte / 4 Tage verfügbar

Marie (Ane Dahl Torp) reist als Mitarbeiterin des norwegischen Eichamts durchs Land, um Messgeräte zu kontrollieren. Ob Briefwaage oder Benzinpumpe, sie registriert jede Abweichung. Nur ihr Privatleben bleibt dabei auf der Strecke. Dann muss Marie nach Paris, um das norwegische Referenzkilogramm neu kalibrieren zu lassen. Eine Reise, die nicht ohne Folgen bleibt – auch für ihr privates Wertesystem.

Jetzt angucken

Im Angesicht des Verbrechens (Staffel 1)

One / 2 Tage verfügbar

Marek Gorsky (Max Riemelt) ist Polizist im Abschnitt 6 der Berliner Polizei. Als er mit Kollege Sven Lottner (Ronald Zehrfeld) vom LKA angefordert wird, um einen der Köpfe des illegalen Zigarettenhandels zu finden, holt ihn das Trauma seiner Kindheit wieder ein. Mareks älterer Bruder ist von einem kriminellen Rivalen erschossen worden – und der Täter wurde nie gefasst.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Starsky & Hutch mit Ben Stiller (nur bis Sonntag), Bist du glücklich? mit Laura Tonke (nur bis Sonntag), Brecht mit Tom Schilling, Stealing Rembrandt – Klauen für Anfänger, Greyzone (Staffel 1), La Zona – Do not cross (Staffel 1)

Ebenfalls neu

Frischer Wind im Kongress (Netflix-Doku aktuell gratis), Abstrakt: Design als Kunst (Staffel 1 der Netflix-Doku-Reihe aktuell gratis), Familie Braun (Staffel 1)

