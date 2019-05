Mediathekentipps zum Wochenende: Fünf Filme gegen das Denken in Schubladen

Unser Highlight der Woche: In The Future hat ein Paar Angst, dass es den Absprung zu einer normalen, erwachsenen Beziehung verpasst hat. Als Start in das richtige Leben planen sie, sich nun erst mal eine gemeinsame Katze zuzulegen. Nur bevor die ihr Haus betritt, wollen sich beide noch ganz schnell selbst verwirklichen. Der Film von Miranda July zeigt auf tragikomische Weise, was passieren kann, wenn man versucht, sich an vorgegebene Muster zu halten.

The Future

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Nach vier Jahren Beziehung ist bei Sophie (Miranda July) und Jason (Hamish Linklater) der Alltag eingekehrt. Als sie eine Katze adoptieren wollen, machen sie eine dringend benötigte Bestandsaufnahme. Was haben sie bisher in ihrem Leben und der Zeit zu zweit erreicht? Was soll noch kommen? Die Krise ist vorprogrammiert. Drama von Miranda July.

Rubber

Arte / 2 Monate verfügbar

Mitten in der kalifornischen Wüste erwacht ein Autoreifen zum Leben und fängt an, Leute zu ermorden. Dabei wird er von einer Gruppe Menschen aus sicherer Entfernung beobachtet. Was hat das alles zu bedeuten? Weirdo-Horror von Quentin Dupieux alias Mr. Oizo.

Sommerfest

Arte / 5 Tage verfügbar

Stefan (Lucas Gregorowicz) kommt als halb-erfolgreicher Schauspieler nach zehn Jahren wieder nach Bochum, um den Haushalt seines verstorbenen Vaters aufzulösen. Eigentlich will er sofort wieder weg, aber dann holt ihn sein altes Leben ein. Außerdem ist da noch seine Jugendliebe Charlie (Anna Bederke), die er nie richtig vergessen konnte.

Die Taschendiebin

Arte / 2 Tage verfügbar

Korea in den 1930er-Jahren: Im Auftrag eines Betrügers tritt Taschendiebin Sookee (Kim Tae-ri) als Hausmädchen in die Dienste der reichen japanischen Erbin Hideko (Kim Min-hee). Sie soll sie dahingehend manipulieren, statt ihres Onkels den als Graf posierenden Hochstapler (Ha Jung-woo) zu heiraten.

Die Hochzeit unserer dicksten Freundin

TVNow / 2 Tage verfügbar

Dass Becky (Rebel Wilson) heiraten wird, können ihre High-School-Freundinnen Regan (Kirsten Dunst), Gena (Lizzy Caplan) und Katie (Isla Fisher) überhaupt nicht fassen. Beim gemeinsamen Junggesellinnenabschied machen sie auch keinen Hehl daraus und lassen den Abend so zum absoluten Desaster werden.

Weiterhin verfügbar

Filme:

Another Year von Mike Leigh (letzte Chance), Nothing Personal mit Lotte Verbeek (letzte Chance)

Dokus:

Kulenkampffs Schuhe (letzte Chance), Beerland, Callin’ Mr. Brain mit William Cohn

Serien:

Freaks (Staffel 1) mit Wilson Gonzalez Ochsenkecht, Straight Family (Staffel 1) mit Luise Helm

Happy Streaming!

