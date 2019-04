Mediathekentipps zum Wochenende: Hier kommen Alternativen zu „Game of Thrones“

Wohin man auch guckt, überall dreht sich gerade alles um die neue Staffel von Game of Thrones. Nicht wenige bingen neben den neuen auch noch mal alle alten Folgen durch und bringen so die Server der Streamingplattform Sky zum Einstürzen. Wer dem ganzen Feuer- und Eis-Gedöns nichts abgewinnen kann, sollte jetzt unbedingt unsere Mediathekentipps auschecken.

Das Highlight der Woche: Mit Alles auf Zucker wollen wir der Filmlegende Hannelore Elsner gedenken, die im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Sie brachte den Glamour ins deutsche Filmbusiness und die Lacher in die Komödie von Dani Levy.

Alles auf Zucker!

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Bei Jaeckie (Henry Hübchen) läuft es nicht. Der Gerichtsvollzieher droht mit Knast und seine Frau (Hannelore Elsner) mit der Scheidung. Jetzt kann ihn nur noch das Erbe seiner gerade erst verstorbenen Mutter retten. Doch das bekommt er nur, wenn er sich mit seinem verhassten Bruder versöhnt und die nach jüdischem Gesetz festgesetzte einwöchige Totenwache einhält.

2 Tage Paris

TVNow / Dauerhaft verfügbar

Marions (Julie Delpy) und Jacks (Adam Goldberg) Frankreichtrip wird zum absoluten Beziehungskiller: Der Amerikaner lernt nicht nur die Eltern seiner Freundin besser kennen, sondern auch gleich noch ein paar Exfreunde. Zu allem Überfluss versteht er kein Wort Französisch – Provokationen und Missverständnisse muss er deshalb zuhauf über sich ergehen lassen.

Lord of War – Händler des Todes

TVNow / Dauerhaft verfügbar

Der Handel mit Waffen ist ein dreckiges, aber lukratives Geschäft – Und Yuri Orlov (Nicolas Cage) ist darin der Beste. Nach bescheidenen Anfängen steigt er gemeinsam mit seinem Bruder Vitali (Jared Leto) zum mächtigsten Waffenschieber der Welt auf. Unmenschliche Diktatoren und legitime Staatsoberhäupter – Yuri versorgt sie alle. Als sich Interpol-Agent Jack Valentine (Ethan Hawke) an seine Fersen heftet, gerät sein Imperium jedoch ins Wanken.

Lobbyistin (Staffel 1)

ZDFneo / 5 Monate verfügbar

Eva Blumenthals (Rosalie Thomass) politische Karriere in Berlin sieht vielversprechend aus – bis die idealistische Bundestagsabgeordnete einer Intrige zum Opfer fällt und ihr Mandat niederlegen muss. Ausgerechnet ihr wird nun vorgeworfen, von der Atomlobby geschmiert worden zu sein. Fortan setzt sie alles daran, diese Schmutzkampagne aufzudecken.

Springflut (Miniserie)

ZDF / 2 Monate verfügbar

Die 25-jährige Olivia Rönning (Julia Ragnarsson) ist neu an der Polizeihochschule in Stockholm. Dort wird als Semesteraufgabe ein ungelöster Mordfall vorgestellt: Vor 25 Jahren ertrank am Ufer der schwedischen Insel Nordkoster eine hochschwangere Frau, weil sie im Sand eingegraben war. Die Identität der Frau ist bis dato unbekannt, ebenso wie Täter*in und Motiv. Olivia beginnt damit, den damaligen Chefermittler Tom Stilton (Kjell Bergqvist) ausfindig zu machen.

Letzte Chance

Filme:

Machete Kills mit Danny Trejo, Tödliche Magie mit Guy Pearce, Ihre Majestät, Mrs. Brown mit Judi Dench, EVA mit Daniel Brühl

Doku:

The Rolling Stones – Crossfire Hurricane

Serie:

Bad Banks (Staffel 1)

Happy Streaming!

