Mediathekentipps zum Wochenende: Hier kommen die besten Alternativen zum Dschungelcamp

Der Kongress

Film / Verfügbar bis 29. Januar / WDR

Schauspielerin Robin Wright (spielt sich selbst) hat es nicht leicht. Immer jüngere Darsteller*innen laufen ihr den Rang ab, ihre Karriere stagniert. Da bekommt sie das Angebot sich komplett scannen zu lassen und einem Filmstudio die Rechte am digitalen Ebenbild abzutreten. So kann sie zum alterslosen Star avancieren. Der Haken: Sie darf 20 Jahre nicht mehr real vor eine Kamera treten.

Jetzt angucken

Aloys

Film / Verfügbar bis 1. Februar / Arte

Privatdetektiv Aloys (Georg Friedrich) lebt in völliger Isolation. Er beobachtet Menschen stets nur aus der Distanz. Bis zu dem Tag, als er auf seiner Kamera eine verstörende Botschaft von einer fremden Frau findet. Diese meldet sich auch telefonisch bei ihm und macht klar, dass sie genau weiß, wer er ist. Plötzlich wird Aloys zum Beobachteten – und das fängt an ihm zu gefallen.

Jetzt angucken

Chatroom – Willkommen im Anti-Social Network

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Als Jim (Matthew Beard), Eva (Imogen Poots), Emily (Hannah Murray) und Mo (Daniel Kaluuya) den charismatischen William (Aaron Taylor-Johnson) im Internet kennenlernen, sind sie sehr angetan von seiner einfühlsamen Art. Doch William ist nicht, was er vorgibt zu sein. Er ist manipulativ und hat in der echten Welt nur ein Verlangen: Menschen sterben zu sehen.

Jetzt angucken

Die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss

Film / Verfügbar bis 30. Januar / ZDF

Koralnik (Benno Fürmann) arbeitet als Auftragskiller für ein geheimes EU-Programm. Sein Alltag ist trotz des ungewöhnlichen Jobs extrem langweilig. Er hat keine sozialen Kontakte, lebt in ständiger Tarnung und vor allem lässt der erste Auftrag nach der Ausbildung acht Jahre auf sich warten. Als es endlich so weit ist, passiert dann so viel auf einmal, dass Koralnik gleich zu scheitern droht.

Jetzt angucken

Mammut

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Leo (Gael Garcia Bernal) hat mit einer Spiele-Seite im Netz Millionen gemacht und seine Frau Ellen (Michelle Williams) ist erfolgreiche Chirurgin. Ihr gemeinsames New Yorker Appartement, das sie mit ihrer Tochter und dem Kindermädchen bewohnen, ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch obwohl sie alles haben, ist das Paar unglücklich. Ellen zweifelt an ihren mütterlichen Qualitäten und Leo fühlt sich in seiner Businesswelt wie ein Statist.

Jetzt angucken

Noch verfügbar

Filme:

Boogie Woogie, Mysterious Skin – Unter die Haut

Dokus:

Homo Digitalis, Game of Drones

Serien:

Familie Braun (Staffel 1), Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Unsere Tipps kannst du übrigens auch als wöchentlichen Newsletter abonnieren.