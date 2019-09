Mediathekentipps zum Wochenende: In diesen Filmen lernst du etwas über Gleichberechtigung

Unser Highlight der Woche: In dieser Woche ist die neue Serie von und mit Katrin Bauerfeind in der Mediathek gestartet. Das Joyn-Original Frau Jordan stellt gleich zeigt eine skurrile Bürogemeinschaft, in der heikle Gleichstellungsfragen diskutiert und (womöglich) auch zu aller Zufriedenstellung geklärt werden können.

Frau Jordan stellt gleich (Staffel 1)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) kämpft für die Gleichstellung – von Frauen bei der Feuerwehr, von Männern in Frühförderungskursen, von Senior*innen, Menschen mit Behinderung und allen anderen marginalisierten Gruppen. Sie tut das mit Verve, Witz und Weißwein. Nicht immer erfolgreich, aber immer engagiert.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Zerrissene Umarmungen

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Von Pedro Almodóvar: Beim Casting für seinen Film Frauen und Koffer verliebt sich der junge Regisseur Mateo Blanco (Lluís Homar) in die Hauptdarstellerin Lena (Penélope Cruz). Eine gefährliche Leidenschaft, denn Lena ist mit dem wesentlich älteren Finanztycoon Ernesto Martel (José Luis Gómez) liiert, der nicht nur den Film produziert, sondern auch jeden ihrer Schritte überwachen lässt.

Jetzt angucken

Im Juli

Arte / 1 Woche verfügbar

Roadmovie von Fatih Akin: Dank Juli (Christiane Paul) glaubt Daniel (Moritz Bleibtreu) fest daran, schon bald die Frau seiner Träume zu finden. Doch meinte Juli sich selbst damit und Daniel will die Zeichen einfach nicht erkennen. Die beiden müssen sich erst auf den Weg nach Istanbul machen, bis der Groschen fällt.

Jetzt angucken

Der Baum

One / 2 Monate verfügbar

Familie O’Neil trauert um den Vater Peter. Seine Witwe Dawn (Charlotte Gainsbourg) und die vier Kinder suchen eigene Wege, um mit dem Verlust umzugehen. Die achtjährige Simone (Morgana Davies) fühlt sich ihrem toten Vater vor allem durch einen alten Baum verbunden. Doch als dieser gefällt werden soll, bricht für alle erneut eine Welt zusammen.

Jetzt angucken

Die unendliche Geschichte

MDR / 2 Monate verfügbar

Bastian (Barret Oliver) entdeckt in einem Antiquariat ein ganz besonderes Buch. Darin zieht der junge Krieger Atréju durch Phantasien und soll versuchen, das Land vor dem Nichts zu retten. Auch Bastian muss ihm helfen.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Bad Moms (nur bis Samstag), Das grüne Leuchten, Gleißendes Glück, Propaganda – Wie man Lügen verkauft

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf Shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten fünf Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.