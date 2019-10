Mediathekentipps zum Wochenende: Keine Angst!

Unser Highlight der Woche: In der Tragikomödie Die Blumen von gestern kann Lars Eidinger mal wieder zeigen, was er kann. Beziehungsweise nicht mehr kann – denn als Historiker mit funktionsloser Libido weiß er gar nicht, wohin mit sich.

Die Blumen von gestern

Das Erste / 2 Tage verfügbar

Eine fast romantische Komödie am Rande des Abgrunds: Mitten in seiner tiefsten Lebenskrise gerät der Holocaust-Forscher Toto (Lars Eidinger) an die französische Assistentin Zazie (Adèle Haenel), jüdischer Herkunft. Mit dabei: Hannah Herzsprung und Jan-Josef Liefers.

Ein Chanson für Dich

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Liliane (Isabelle Huppert) arbeitet in einer Pastetenfabrik und führt ein eintöniges Leben. Die Zeiten, in denen sie als Chansonsängerin noch große Erfolge feierte, sind längst vorbei. Erst durch den 22-jährigen Jean (Kévin Azaïs) ändert sich das wieder. Denn er erkennt in ihr den einstigen Star und überzeugt sie, ins Rampenlicht zurückzukehren.

Lux – Krieger des Lichts

BR / 6 Tage verfügbar

Torsten (Franz Rogowski) nennt sich selbst Lux und zieht sich am liebsten ein Superheldenkostüm an, um auf den Berliner Straßen den Obdachlosen unter die Arme zu greifen. Als ein Filmteam anfängt, ihn zu begleiten und ihn bittet, sich für die Kamera mehr auf die Bekämpfung von Kriminalität zu spezialisieren, wird es immer heikler für den real life superhero.

Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding

Tele5 / 10 Monate verfügbar

Als Keeks (Oliver Korittke) Anteil vom letzten Bankraub aufgebraucht ist, greift er bei dem seines Partners zu, der gerade noch im Gefängnis festsitzt. Blöd nur, dass der dann plötzlich beschließt, auszubrechen. Jetzt muss Keek schnell noch ein Ding drehen, um das Geld wieder zu beschaffen. Denn mit seinem Cholerikerkumpel Kalle (Ralf Richter) ist nicht zu spaßen.

Der gleiche Himmel

3sat / 1 Jahr verfügbar

Frühjahr 1974: Nach seiner Ausbildung zum Agenten wird Lars Weber (Tom Schilling) von der Stasi nach Westberlin geschleust. Dort soll er die Datenanalystin Lauren Faber (Sofia Helin) verführen. Aber das stellt sich alles andere als leicht dar. Und so wie er haben auch noch andere Familienmitglieder und Nachbar*innen mit dem System, ihrer Arbeit und ihrem Leben zu hadern.

Letzte Chance

Paradies: Liebe von Ulrich Seidl, Lobbyistin (Staffel 1), Berlin ’36 mit Karoline Herfurth, Nur Fliegen ist schöner, Der Koch, der noch nicht sterben wollte (Doku), Propaganda – Wie man Lügen verkauft (Doku)

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf Shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten fünf Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.