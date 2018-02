Mediathekentipps zum Wochenende: Kündige dein Netflix-Abo! Hier gibt es bessere Serien- und Filmtipps

Bad Banks (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 31.08. / ZDF

Als Investmentbankerin Jana (Paula Beer) gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin (Désirée Nosbusch) ihr überraschend eine Stelle bei der Deutsche Global Invest in Frankfurt. Der Druck nimmt mit dem neuen Job extrem zu. Eine Serie über die Finanzwelt, in der die wirtschaftlichen Interessen und der persönliche Ehrgeiz die Sicherheit eines ganzen Landes riskieren können.

Spuren

Film / Verfügbar bis 26.02. / ServusTV

Basiert auf der wahren Geschichte von Robyn Davidson (im Film gespielt von Mia Wasikowska), die sich 1975 zusammen mit ihrem Hund und mehreren Kamelen auf die Reise durch Australiens Wüste begibt und dabei allein ganze 3.200 Kilometer bis zum Indischen Ozean zurücklegt.

3 Herzen

Film / Verfügbar bis 26.02. / ServusTV

Als Marc (Benoît Poelvoorde) seinen Zug nach Paris verpasst, muss er in der Provinz übernachten. Dort begegnet er Sylvie (Charlotte Gainsbourg). Die beiden fühlen sich sofort voneinander angezogen und am Ende der Nacht vereinbaren sie ein Treffen in der französischen Hauptstadt. Doch Marc erleidet einen Herzinfarkt und schafft es nicht pünktlich. Erst viel später sehen sie sich wieder – als Marc die Schwester von Sylvie (Chiara Mastroianni) heiraten möchte.

Höhere Gewalt

Film / Verfügbar bis 26.02. / WDR

Beim Familienurlaub in den Alpen kommt es fast zur Katastrophe: Eine Lawine rast mit voller Wucht auf die Restaurantterrasse zu. Während Mutter Ebba (Lisa Loven Kongsli) die Kinder schützt, ergreift Vater Tomas (Johannes Bah Kuhnke) die Flucht. Als sich der Nebel legt, sind alle unversehrt. Das Unglück ist ausgeblieben, aber Tomas hat nun schwer mit seiner angeschlagenen Männlichkeit zu kämpfen.

Leb wohl, meine Königin!

Film / Verfügbar bis 14.03. / Arte

Frankreich, 1789: Vorleserin Sidonie (Léa Seydoux) ist eine treue Dienerin von Königin Marie Antoinette (Diane Kruger) im Palast von Versailles. Dort lebt man im Luxus, während sich in Paris die Revolution zusammenbraut. Als selbst die Schweizer Garde flieht, bleibt nur Sidonie, um für ihre Königin und deren intimste Freundin (Virginie Ledoyen) einzustehen.

The Crow

Film / Verfügbar bis 28.02. / Tele5

In Detroit herrscht an Halloween der Ausnahmezustand. Gangs verwüsten rücksichtslos die Stadt. In dieser Nacht werden Eric Draven (Brandon Lee) und seine Verlobte (Sofia Shinas) grausam getötet. Genau ein Jahr später erhebt sich der Ermordete wieder aus seinem Grab. Mithilfe einer Krähe beginnt er einen erbarmungslosen Rachefeldzug gegen die Täter.

