Mediathekentipps zum Wochenende: Mach das Beste aus der Zeitumstellung

Unser Highlight der Woche: Der Thriller Hell verwandelt Deutschland in einen Science-Fiction-Schauplatz. Die Sonne scheint darin nämlich so hell und kräftig, dass die Erde buchstäblich brennt und unbewohnbar wird. Und eine kleine Gruppe von Menschen muss nun auf der Suche nach einer Oase große Gefahren auf sich nehmen.

Hell

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Die Sonne hat die Erde in ein verdörrtes, lebloses Ödland verwandelt. Nur wer sich gegen das blendende Licht der Sonne schützt, hat eine Chance, zu überleben. Wie Marie (Hannah Herzsprung), die mit ihrer kleinen Schwester Leonie (Lisa Vicari) und Phillip (Lars Eidinger) in einem abgedunkelten Auto Richtung Gebirge fährt: Dort soll es Wasser geben! Unterwegs lesen sie Tom (Stipe Erceg) auf. Er erweist sich als unentbehrlich – doch kann man ihm auch wirklich trauen? Die Anspannung in der kleinen Gruppe wächst.

Enemy

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Adam (Jake Gyllenhaal) erscheint das Leben wie ein endloser, nicht greifbarer Traum. Tag um Tag lässt er in Lethargie verstreichen – bis er in einem Film den Schauspieler Anthony entdeckt, der ihm komplett gleicht. Verstört beschließt er, den Doppelgänger aufzuspüren. Je tiefer er in Anthonys Welt eindringt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden.

In Zeiten des abnehmenden Lichts

ZDF / 5 Tage verfügbar

Ostberlin, im Frühherbst 1989. Wilhelm Powileit (Bruno Ganz), hochdekoriertes SED-Parteimitglied und Patriarch der Familie, wird heute 90 Jahre alt. Für die DDR, in die er 1952 aus dem mexikanischen Exil zurückkehrte und die er aus Überzeugung mit aufbaute, naht der 40. Geburtstag – es wird der letzte sein.

Der fantastische Mr. Murray

Arte / 1 Monat verfügbar

Wie ist eigentlich der Hype um Bill Murray entstanden? Die Arte-Doku geht dieser Frage nach, weil seine Filmografie längst nicht so eindrucksvoll daher kommt, wie die von so manchen Kolleg*innen. Wir schauen also zurück zu seinen Wurzeln in Chicago und bis hin zu seiner spirituellen Suche, die ihn immer wieder nach Tibet führt.

Check Check (Staffel 1)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Als sein Vater Udo (Uwe Preuss) an Demenz erkrankt, krempelt Jan (Klaas Heufer-Umlauf) übergangsweise sein Leben um. Statt mit einem Algenburger-Business durchzustarten, verschlägt es ihn an den Provinz-Flughafen seines Heimatortes. Als Mitarbeiter am Security-Check beschäftigt er sich fortan mit Kaninchenplagen auf dem Rollfeld, chinesischen Investoren, seinen schrulligen Kolleg*innen und nicht zuletzt seiner Vergangenheit. Ist die Kleinstadt nun zu klein für Jan oder eigentlich genau das, was er nicht gesucht hat?

Letzte Chance

Jane Eyre von Cary Fukunaga (nur bis Samstag), Violet & Daisy mit Saoirse Ronan und Alexis Bledel (nur bis Samstag), Der blutige Pfad Gottes, Banditen!, Eine kleine Lüge (Mini-Serie), Babai – Mein Vater

