Mediathekentipps zum Wochenende: Mit diesen fünf Filmen wird es herbstlich

Unser Highlight der Woche: Elle mit Isabelle Huppert. Bei dem Psychothriller weiß man nie so genau, woran man ist – schon gar nicht bei der unnahbaren Protagonistin. Mit der Zeit entwickelt sich der Film zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es um Neugier, Anziehung und Rache geht.

Elle

Arte / nur noch bis Sonntagfrüh

Michèle (Isabelle Huppert) ist Chefin einer erfolgreichen Firma für Videospiele. Auf andere wirkt sie meist, als würde sie alles kalt lassen. Selbst als sie eines Tages in ihrem Haus von einem Unbekannten angegriffen und vergewaltigt wird, bleibt sie nach außen hin komplett beherrscht. Doch ihr Leben ist mit einem Mal ein anderes geworden.

Jetzt angucken

Fuocoammare – Seefeuer

Arte / fünf Tage verfügbar

Die Doku zeigt den zwölfjährigen Samuele, der sich nach der Schule am liebsten mit seinen Freunden trifft und mit einer selbstgebauten Steinschleuder durch die Gegend läuft. Er will Fischer werden, so wie sein Vater. Er lebt auf der Mittelmeerinsel Lampedusa, auf welcher der Alltag schon immer von dem geprägt war, was das Meer bringt. Seit Jahren sind das nun vor allem Menschen – Tausende Flüchtlinge, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben eine gefährliche Reise wagen.

Jetzt angucken

Die Fee

Netzkino / dauerhaft verfügbar

Als Nachtwächter Dom (Dominique Abel) der Fee Fiona (Fiona Gordon) begegnet, ist es um ihn geschehen. Aber nachdem sie ihm drei Wünsche gewährt, zwei davon gleich in Erfüllung gegangen sind und die beiden eine Nacht miteinander verbracht haben, verschwindet Fiona. Nun setzt Dom alles daran, sie wiederzufinden.

Jetzt angucken

The Cut

NDR / drei Tage verfügbar

Mardin, 1915: Eines Nachts treibt die türkische Gendarmerie alle armenischen Männer zusammen. Auch Nazaret Tahar Rahim) wird von seiner Familie getrennt. Nachdem es ihm gelingt, den Horror des Völkermordes zu überleben, erreicht ihn Jahre später die Nachricht, dass auch seine Zwillingstöchter am Leben sind. Besessen von dem Gedanken, sie wiederzufinden, folgt er ihren Spuren. Sie führen ihn von den Wüsten Mesopotamiens über Havanna bis in die Prärien North Dakotas. Drama von Fatih Akin.

Jetzt angucken

Gamer

Watchbox / dauerhaft verfügbar

Was ist Wirklichkeit, was Fiktion? In einem beliebten Computerspiel treten zum Tode Verurteilte als Spielfiguren gegeneinander an – fremdgesteuert durch einen Spieler. Ganz vorne mit dabei ist Kable (Gerard Butler), gelenkt von Teenager Simon (Logan Lerman), der auch für das Leben seiner Frau sowie Tochter verantwortlich ist. Seine einzige Chance zu überleben ist der Ausstieg aus dem Spiel. Eine Untergrundbewegung soll ihm dabei helfen.

Jetzt angucken

Noch verfügbar

Filme:

• Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe (letzte Chance)

• Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel (letzte Chance)

Dokus:

• The Tables über Tischtennis im New Yorker Bryant Park

• Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird

Serien:

• Just Push Abuba (Staffel 1) (letzte Chance)

• Mann / Frau (Staffel 1-2)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer kostenlosen Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video.