Mediathekentipps zum Wochenende: Mit diesen Filmen bereitet ihr euch perfekt auf die Oscarverleihung vor

Unser Highlight der Woche: Der Himmel über Berlin mit dem unglaublichen Bruno Ganz in der Hauptrolle, der am 15. Februar 2019 im Alter von 77 Jahren verstarb. Hier ist er in seiner Paraderolle zu sehen. Das Drama von Wim Wenders wurde mit Preisen überhäuft – nur ein Oscar war leider nicht dabei.

Der Himmel über Berlin

Arte / 3 Tage verfügbar

Berlin im Jahr 1987: Engel Damiel (Bruno Ganz) wandelt zusammen mit seinem Kollegen Cassiel (Otto Sander) durch die Straßen der Stadt. Dabei wird er von niemandem gesehen; nicht einmal von der Akrobatin Marion (Solveig Dommartin), in die er sich aber so sehr verliebt hat, dass er bereit ist, für sie seine Unsterblichkeit aufzugeben und die Welt noch einmal ganz neu zu entdecken. Klassiker von Wim Wenders.

3096 Tage

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Drama nach wahren Ereignissen: Natascha Kampusch (Antonia Campbell-Hughes) wird als Zehnjährige auf dem Schulweg entführt und eingesperrt. Achteinhalb lange Jahre vergehen, bis Natascha schließlich die Flucht gelingt.

The Others

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Grace Stewart (Nicole Kidman) lebt mit Tochter Anne und Sohn Nicholas in einem abgeschiedenen Anwesen auf der Kanalinsel Jersey. Das Haus liegt zu jeder Zeit im Dunkeln: Die Kinder leiden unter einer seltenen Allergie, und dürfen unter keinen Umständen dem Tageslicht ausgesetzt werden. Als das Hauspersonal von einem auf den anderen Tag spurlos verschwindet, ist das nur der Anfang von unerklärlichen Ereignissen: denn Anne berichtet, dass sie nachts zwei Fremde sieht, die auf den Fluren des Hauses umherschleichen.

Taste the Waste

WDR / 5 Tage verfügbar

Deutsche Haushalte werfen jährlich Lebensmittel im Wert von 20 Milliarden Euro weg – so viel wie der Jahresumsatz von Aldi in Deutschland. Das Essen, das wir in Europa im Müll entsorgen, würde zwei Mal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. Valentin Thurn hat den Umgang mit Lebensmitteln international recherchiert und deckt haarsträubende Zusammenhänge auf.

Charité (Staffel 2)

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Neue Leute, neues Kapitel: In der zweiten Staffel wird die Medizingeschichte von 1943 bis 1945 beleuchtet, die eine höchst politische, aber ebenso perfide gut organisierte ist. Mit Jannik Schümann, Mala Emde, Ulrich Noethen und Hans Löw.

