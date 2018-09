Mediathekentipps zum Wochenende: Mit diesen Filmen lebst du deine Beziehungen nochmal durch

Unser Highlight der Woche: Straight Family, eine neue deutsche Serie, die das auf den Kopf stellen will, was allgemeinhin als „normal“ bezeichnet wird. Denn was soll das eigentlich sein? Hier clashen allein in einer Familie die unterschiedlichsten Lebensentwürfe aufeinander.

Straight Family (Staffel 1)

Funk / Dauerhaft verfügbar

Leo (Ben Münchow) betreibt mit seinem Freund (Armin Wahedi) eine queere Eckkneipe und köchelt nebenbei noch psychedelischen Schnaps. Eigentlich läuft das Geschäft gut, doch es gibt einen Haken: Der Laden gehört noch Leos konservativer Oma (Us Conradi), die nichts von der modernen Ausrichtung ihres Betriebs wissen darf. Als sie sich zum Besuch in ihrer alten Wirkungsstätte anmeldet, droht alles aufzufliegen. Zu allem Überfluss ist Leos Schwester (Luise Helm) auch noch fest entschlossen, das Familientreffen für ihr Coming-Out zu nutzen.

Radio Rock Revolution

Tele5 / 4 Tage verfügbar

In den 60ern setzt die britische Regierung alles daran, den Piratensender dicht zu machen, der rund um die Uhr Rockmusik spielt. Aber anstatt sich Sorgen um Obrigkeiten zu machen, experimentieren die DJs (Bill Nighy, Rhys Ifans, Philip Seymour Hoffmann) lieber mit Drogen und Frauen. Ganz nah dabei: Neuankömmling Carl (Tom Sturridge), der absurderweise dort an Bord versucht, seinen Leben in den Griff zu kriegen.

Dinky Sinky

BR / 5 Tage verfügbar

Um Frida (Katrin Röver) bekommen alle nach und nach Kinder. Und auch sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein Baby. Aber es will einfach nicht klappen und bald hält es auch der Mann (Till Firit) nicht mehr bei ihr aus. Anstatt im Leben vorwärts zu kommen, läuft plötzlich alles rückwärts.

Finsterworld

Arte / 4 Tage verfügbar

Rund um die Uhr Sonnenschein, gut gekleidete Menschen so weit das Auge reicht und eine Fülle an sinnigen Gesprächen. All das hat Frauke Finsterwalders episodisches Spielfilm-Debüt zu bieten – und dennoch handelt es sich hierbei nicht um ein weich gekochtes Deutschland-Märchen. Mit dabei: Ronald Zehrfeld, Sandra Hüller und Carla Juri.

Anleitung zum Unglücklichsein

BR / 2 Tage verfügbar

Tiffany (Johanna Wokalek) ist schon ziemlich lange Single. Was dafür ein Grund sein könnte: Sie ist überzeugt, dass auf jedes Glück unweigerlich eine Katastrophe folgen muss. Deshalb bleibt sie natürlich auch skeptisch, als sich gleich drei Männer auf einmal für sie interessieren.

Noch verfügbar

Filme:

• Banklady (letzte Chance)

• Kleine Schiffe

Dokus:

• Wieder online: The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt (letzte Chance)

• Fighter über Mixed Martial Arts in Deutschland (letzte Chance)

Serien:

• Sex and the City in München: Servus Baby (Staffel 1)

• Borgia (Staffel 1)

Happy Streaming!

