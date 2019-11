Mediathekentipps zum Wochenende: Motivationsschübe kurz vorm Jahresende

Highlight der Woche: In 2 Tage Paris verbringt ein total verknalltes Paar definitiv zu viel Zeit bei der Familie des einen – so viel, dass es zwischen den beiden bald immer weniger knistert und dafür beständig mehr knallt. Urkomisch, dramatisch und wunderschön inszeniert.

2 Tage Paris

TVNow / Dauerhaft verfügbar

Marions (Julie Delpy) und Jacks (Adam Goldberg) Frankreichtrip wird zum absoluten Beziehungskiller. Der Amerikaner lernt nicht nur die Eltern seiner Freundin besser kennen, sondern auch gleich noch ein paar Exfreunde. Zu allem Überfluss versteht er kein Wort Französisch – Provokationen und Missverständnisse muss er deshalb zuhauf über sich ergehen lassen.

Die Welt der Wunderlichs

Das Erste / 2 Tage verfügbar

Die alleinerziehende Mutter Mimi (Katharina Schüttler) hat genug von ihrer Familie (u.a. Peter Simonischek, Hannelore Elsner, Christiane Paul). Immer muss sie sich um alle kümmern! Jetzt will sie sich allein auf dem Weg zu einer TV-Castingshow machen, um für ihren musikalischen Durchbruch zu kämpfen. Blöd nur, dass ihre Liebsten längst Wind von der Sache bekommen haben und nun unbedingt beim Roadtrip dabei sein wollen.

Der Tintenfisch und der Wal

TVNow / Dauerhaft verfügbar

Familiendrama von Noah Baumbach: Zwischen Joan (Laura Linney) und Bernard (Jeff Daniels) funkt es nicht mehr. Also lassen sich die beiden Autoren scheiden. Am härtesten trifft das ihre Söhne Walt (Jesse Eisenberg) und Frank (Owen Kline), die sich von der Situation überrumpelt und im Alltag ziemlich allein gelassen fühlen. Mit einem Mal fangen alle vier an sich immer komischer zu verhalten.

Kriegerin

ZDF / 2 Wochen verfügbar

Marisa (Alina Levshin) hat auf ihrer Schulter „Skingirl“ tätowiert und vorne noch ein Hakenkreuz. Wenn ihr jemand dumm kommt, reagiert die junge Rechtradikale direkt mit Gewalt. Als sie mit zwei Asylbewerber*innen aneinander gerät, wird eine Kette von unheilvollen Ereignissen ausgelöst.

Happythankyoumoreplease

Watch Now / Dauerhaft verfügbar

Sam (Josh Radnor) arbeitet in New York als Autor. Sein leichtes Leben wird durcheinandergewirbelt, als er mit einem Mal auf einen kleinen Jungen (Michael Algieri) aufpassen muss und aus einem One-Night-Stand (mit Kate Mara) mehr zu werden droht. Das ist definitiv zu viel für den verantwortungsscheuen Mitzwanziger.

Letzte Chance

Fucking Berlin mit Svenja Jung, Elser – Er hätte die Welt verändert, Mängelexemplar nach dem gleichnamigen Roman von Sarah Kuttner, Kulenkampffs Schuhe (Doku), 100 Millionen Views (Doku), Berlin Rebel High School (Doku), Servus Baby (Staffel 1)

