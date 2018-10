Mediathekentipps zum Wochenende: Noch mehr streamen dank Zeitumstellung

Unser Tipp der Woche: Ich und Kaminski – das etwas andere Künstlerportrait. Hier muss sich Daniel Brühl auf die Spuren eines Malers machen, der gar nicht mal so leicht zu greifen ist. Aber wer dran bleibt, wird belohnt.

Ich und Kaminski

WDR / 4 Tage verfügbar

Wir befinden uns kurz vor der Jahrtausendwende: Genau zu dem Zeitpunkt wittert Sebastian Zöllner (Daniel Brühl) seine große Chance. Der egozentrische Kunstjournalist will ein Buch über den in Vergessenheit geratenen Maler Manuel Kaminski (Jesper Christensen) verfassen und ihn so zurück in das Gedächtnis der Menschen bringen. Doch dafür muss er ganz schön tief in die Trickkiste greifen.

Only Lovers Left Alive

3sat / 11 Monate verfügbar

Adam (Tom Hiddleston) ist ein depressiver Vampir in Detroit, der die Ewigkeit auf Erden nur mit viel guter Musik und Kunst aushält. Als ihn aber nicht mal das richtig aufmuntert, muss seine Geliebte Eve (Tilda Swinton) von ihrem Wohnort Tanger zu ihm reisen. Mit ihr findet Adam wieder sein Gleichgewicht. Das ist jedoch nicht von Dauer – denn plötzlich taucht Eves Schwester (Mia Wasikowska) auf und bringt alles extrem durcheinander.

Super – Shut Up, Crime

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Als Langweiler Frank (Rainn Wilson) sein einziges Highlight im Leben – die schöne Sarah (Liv Tyler) – ausgerechnet an den fiesen Drogendealer Jacques (Kevin Bacon) verliert, ist Schluss mit lustig. Er legt sich eine Rohrzange und eine Superheldenidentität zu. Jetzt geht er gemeinsam mit der durchgeknallten Comic-Verkäuferin Libby (Ellen Page) aktiv gegen das Böse vor, allen voran natürlich gegen Jacques.

Wir Monster

WDR / 3 Tage verfügbar

Sarah (Janina Fautz) leidet unter der Scheidung ihrer Eltern. Sie sucht nach Halt in ihrer Familie und findet ihn nicht. Eines Tages stößt sie ihre beste Freundin in den nahe gelegenen Stausee. Ihre Eltern Paul (Mehdi Nebbou) und Christine (Ulrike C. Tscharre) sind sich einig, dass ihre Tochter den Jugendstrafvollzug psychisch kaum verkraften würde. Also beschließen sie, den Mord geheim zu halten.

Die Protokollantin (Staffel 1)

ZDF / 5 Monaten verfügbar

Freya (Iris Berben) hat vor elf Jahren ihre Tochter verloren, der Fall ist aber bis heute nicht richtig geklärt. Als der mutmaßliche Mörder aus dem Gefängnis entlassen werden soll und ihre Arbeit beim LKA Berlin ihr einen ganz ähnlichen Fall präsentiert, macht sich Freya selbst auf die Suche nach Antworten.

