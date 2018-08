Mediathekentipps zum Wochenende: Sechs der besten deutschen Filme und Serien

Mängelexemplar, das Regiedebüt von Laura Lackmann, wollen wir dieses Mal besonders hervorheben. In der Dramödie werden Schnurrbartträger, die es nur ironisch meinen, verprügelt. Es wird um das innere Kind gekämpft und darüber nachgedacht, wie sehr man eine andere Person wirklich brauchen sollte.

Mängelexemplar

Film / Verfügbar bis 16. August

Karo (Claudia Eisinger) hat kein Problem, sie ist das Problem: für ihre Chefin, ihren Freund und für einen Baumarktmitarbeiter, der sie nach einem Wutausbruch in Gewahrsam nehmen muss. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Also macht sie eine Therapie, probiert alles richtig zu machen. Doch zwischen Panikattacken und Depression muss sie feststellen, dass es nicht leicht ist, ein Problem zu lösen, wenn man selbst eines ist. Nach dem Roman von Sarah Kuttner mit Laura Tonke, Katja Riemann und Detlev Buck.

Jetzt angucken

Die Welt der Wunderlichs

Film / Verfügbar bis 14. August

Die alleinerziehende Mutter Mimi (Katharina Schüttler) hat genug von ihrer Familie (u.a. Peter Simonischek, Hannelore Elsner, Christiane Paul). Immer muss sie sich um alle kümmern! Jetzt will sie sich allein auf dem Weg zu einer TV-Castingshow machen, um für ihren musikalischen Durchbruch zu kämpfen. Blöd nur, dass ihre Liebsten längst Wind von der Sache bekommen haben und nun unbedingt beim Roadtrip dabei sein wollen.

Jetzt angucken

Outside the Box

Film / Verfügbar bis 16. August

Geisel statt High Performer: Was als Teamoptimierung in den Alpen geplant war, entpuppt sich für Frederick (Volker Bruch) und seine karriereorientierten Kolleg*innen (Vicky Krieps, Stefan Konarske, Sascha Alexander Geršak) als Überlebenskampf im freien Gelände.

Jetzt angucken

Hotel Desire

Kurzfilm / Dauerhaft verfügbar

Antonia (Saralisa Volm) ist ein Zimmermädchen, das versucht ihr Leben zwischen Hotel, Sohn und Haushalt geregelt zu bekommen. An einem besonders schwierigen Tag vertraut sie sich ihrer Kollegin (Palina Rojinski) an, erzählt ihr sogar, dass sie schon sieben Jahre keinen Sex mehr hatte. Von nun an liegt etwas Erotisierendes in der Luft.

Jetzt angucken

Ku’damm 56 (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 10. März 2019

Berlin in den 1950ern: In der Tanzschule Galant prallen Welten aufeinander, hier wird der Kampf zwischen Prüderie und Emanzipation ausgetragen. Mittendrin sind die Töchter der Tanzschulbesitzerin (Claudia Michelsen) Monika (Sonja Gerhardt), Eva (Emilia Schüle) und Helga (Maria Ehrich). Während die Mutter ihre Kinder einfach nur schnellstmöglich verheiraten möchte, wünschen sich die drei jungen Frauen nichts sehnlicher, als ihren selbst gewählten Lebensweg einschlagen zu dürfen.

Jetzt angucken

Noch verfügbar

Filme:

Der Tintenfisch und der Wal, Halt auf freier Strecke, Hard Way: The Action Musical

Dokus:

Das manipulierte Bild, Plastic Planet, #Moneypulation

Serien:

DRUCK (Staffel 1), Mann / Frau (Staffel 1-2)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere unsere kostenlosen Newsletter für die Mediatheken, Netflix und Amazon Prime Video.