Mediathekentipps zum Wochenende: Wofür stehst du ein?

Unser Highlight der Woche: Short Term 12 – Stille Helden ist die erste Zusammenarbeit von Hauptdarstellerin Brie Larson und Regisseur Destin Daniel Cretton. Nach dem Festivalhit, der nun gratis in der Mediathek läuft, folgte vier Jahre später die Roman-Adaption Schloss aus Glas.

Short Term 12 – Stille Helden

TVNow / Dauerhaft verfügbar

Grace (Brie Larson) arbeitet als Betreuerin in einer Einrichtung für Jugendliche mit sozialen und psychischen Problemen. Auch ihr Freund Mason (John Gallagher Jr.) jobbt dort. Ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt, als ein Mädchen mit einer Aggressionsstörung (Kaitlyn Dever) in die Gruppe kommt. Nur Grace findet einen Zugang zu ihr. Doch sie muss sich dabei auch ihrer eigenen, lange verdrängten Vergangenheit stellen. Das führt dazu, dass sie sich Mason gegenüber immer mehr verschließt.

Julia

ZDF / 2 Tage verfügbar

Partys, One-Night-Stands und Blackouts: So sieht der Alltag von Alkoholikerin Julia (Tilda Swinton) aus. Ihren Job hat sie mittlerweile verloren, jetzt fehlt ihr jedoch für die Fortführung ihres Lebensstils eine neue Geldquelle. Da kommt Nachbarin Elena (Kate del Castillo) genau richtig. Die will ihren eigenen Sohn kidnappen und den reichen Großvater erpressen. Schnell ist Julia bei dem absurden Plan an Bord.

Trapped – Gefangen in Island (Staffel 2)

ZDF / 1 Monat verfügbar

Von Baltasar Kormákur: Kommissar Andri (Ólafur Darri Ólafsson) ermittelt im Norden von Island und wird erneut von Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir), der lokalen Polizeichefin, unterstützt: In dem Ort Miklabergi wollen sie die Hintergründe eines in Reykjavík verübten Brandanschlages auf die Industrieministerin klären. Die Ministerin hat diesen schwer verletzt überlebt, der Angreifer – ihr Zwillingsbruder, ein Schafzüchter aus Miklabergi – starb.

Homeland (Staffel 1)

Joyn / Folgen 1-3 nur noch bis Samstag verfügbar

Die CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) verdächtig einen geretteten Kriegsgefangenen, ein falsches Spiel zu spielen: Ist Nicholas Brody (Damian Lewis) ein Kriegsheld oder ein Schläfer von Al-Qaida, der insgeheim einen Terroranschlag auf US-amerikanischem Boden plant? Carrie verlässt sich auf ihre Intuition und riskiert schließlich alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen: ihren Ruf, ihre Karriere und nicht zuletzt ihren Verstand.

Im Knast (Staffel 1 & 2)

ZDF / 2 Monate verfügbar

Geschlossener Vollzug – ein absurder Mikrokosmos. Drei Inhaftierte (Denis Moschitto, Manuel Rubey, Tristan Seith) und ihre Psychologin (Marleen Lohse) liefern sich hier einen aberwitzigen Schlagabtausch.

Ebenfalls neu

Die Geschichte eines Abends mit Olli Schulz, Fahri sucht das Glück (Staffel 1)

Letzte Chance

Dark Eden – Der Albtraum vom Erdöl (Doku), Bad Banks (Staffel 1), Morgen hör ich auf (Staffel 1)

