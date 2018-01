Medienschaffende berichten auf Twitter von ihren größten Fails

In Vorbereitung 1 Kongresses überraschend Zusage 1 hochkarätigen,aber umstrittenen Person erhalten. Mail mit "Wow, der Schaumschläger d.Jahres kommt!" getippt. Aber nicht ans Team geschickt,sondern an Gast. Er leitete Mail an ALLE dt. Chefredakteur*innen weiter #MeinGroessterFail

