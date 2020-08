Medieval-Trend auf TikTok: Wenn sich Menschen wie vor 600 Jahren ausdrücken würden

Wer auf TikTok Zeit totschlagen will, muss sich irgendwann mal was anderes einfallen lassen als Tanz-Videos. Also gibt es nun – Gratulation an die*den findige*n Starter*in der Challenge – was Neues: Tanzvideos, aber mit Mittelalterkontext.

Historisch ist das Ganze nicht unbedingt korrekt, aber was zählt, ist der Spirit: Im Rahmen der Challenge posieren User*innen vor Bildern mittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Gemälde, tragen Handtücher auf dem Kopf und schwingen zu Flötenklängen hin und her.

So wie hier. Der User lucas_millership tanzt in diesem TikTok-Video Teile der Geschichte des englischen Königs Henry VIII. nach:

Auch beliebt: Wörter von heute (zum Beispiel „wirklich“) und Wörter von damals (zum Beispiel „wahrlich“):

Oder wie sich junge Frauen heute vorstellen, wie junge Frauen damals Wäschekörbe trugen:

Und natürlich der fast unausweichliche Corona-Pest-Vergleich:

gw