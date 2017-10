Menschen erzählen, wie sie knapp dem Tod entronnen sind

Meine Mutter dürfte sich noch sehr gut an diesen Tag vor etwa zwanzig Jahren erinnern, als sie fast ihren Sohn verloren hätte. Ich war damals zu klein, um die Tragweite zu begreifen. Aber sie litt tagelang unter dem Vorfall, schreckte in den darauffolgenden Nächten unter Tränen hoch.

Wir waren gerade zu Besuch bei Familienfreund*innen in Amsterdam und bummelten durch die Stadt. Ich tapste in meinem kindlichen Leichtsinn voraus, war mit mir beschäftigt. In meinem Tunnelblick entging mir, dass direkt vor mir ein S-Bahnübergang war und die Bahn sich mit einer Affengeschwindigkeit näherte. Also lief ich weiter. Erst als ich realisierte, dass meine Mutter und unsere Freund*innen schrien, blieb ich stehen und drehte mich zu ihnen um. In diesem Moment schoss die S-Bahn hinter mir vorbei, vielleicht einen halben Meter entfernt.

Es hätte da vorbei sein können mit mir. War es aber nicht. Viele Menschen tragen eine solche Geschichte mit sich herum. Oft rettete nur ein weiterer Zufall ihr Leben. Wir haben sie gebeten, uns anonym davon zu erzählen:

„Ich war im Wald mit meiner Cousine. Ich stand zwischen zwei Bäumen und hörte wie etwas fällt, mit einem Ton wie im Comic. Ich weiß nicht warum, aber ich ging einen Schritt zur Seite, als nur wenige Sekunden später ein oberschenkeldicker Stamm auf den Boden knallte – dort wo ich zuvor stand. Vielleicht hat mein Opa auf mich aufgepasst und mich den Schritt zur Seite gehen lassen.“

„Nach einer Routineoperation – einer Gallenblasenentfernung – hat sich innerhalb einer Woche ein tiefes Bauchdeckenabzeß mit etwa einem Liter Eiter gebildet, das mir dann während der zweiten OP geplatzt ist. Danach hab ich 13 Tage im künstlichen Koma auf der Intensivstation gelegen. Meinem Mann und Sohn wurde damals wenig Hoffnung gemacht, das ich die Sepsis überstehen würde. Ich hab es überlebt. Insgesamt war ich damals acht Monate im Krankenhaus und habe heute, 18 Jahre danach, immer noch Probleme mit Verwachsungen im Bauch, die schmerzen.“

„Ich habe ein Alkoholproblem. Mit mehr oder weniger heimlichem Trinken tagsüber und so weiter. Um meine Beziehung nicht weiter zu gefährden – meine Frau weiß Bescheid; sie kennt meine Traumageschichte und hat irgendwie Verständnis, aber leidet im Stillen dennoch sehr –, habe ich beschlossen, trocken zu werden. Und zwar mit einem kalten Entzug zuhause. Am zweiten Tag bin ich aufgrund der Entzugssymptome mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Hätte meine Frau mich nicht sofort gefunden und in die stabile Seitenlage gebracht, wäre ich an meiner Zunge oder meinem blutigen Erbrochenen erstickt. Ich verdanke ihr und auch ihrem Verständnis mein Leben.“

Vor fünf tagen hatte ich mit 27 zwei Schlaganfälle. Ich hatte Riesenglück, dass mein Freund das schnell bemerkte und ich ins Krankenhaus kam. Seitdem bin ich auf dem Weg der Besserung und werde glücklicherweise kaum Folgeschäden davon tragen.“

„Als mein damaliger Freund mich von hinten gepackt und in den Schwitzkasten genommen hat und meine Füße über dem Boden baumelten. Da hab ich mein Gesicht im Spiegel gesehen und gemerkt wie das Kämpfen wenig hilft. Dieser Moment, mir selbst in die Augen zu sehen und zu denken: ‚War’s das jetzt schon? Sterbe ich jetzt?‘ hat mein Leben verändert. Als er mich wieder los lies, habe ich geschworen, mich nie wieder so behandeln zu lassen. Ich habe mich von ihm getrennt und lebe heute in einer glücklichen Beziehung mit einem Partner der mich schätzt. Und ich habe mich selbst dadurch lieben gelernt.“