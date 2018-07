MeTwo: So berichten Menschen auf Twitter über Rassismus-Erfahrungen

Politikunterricht 9. Klasse

Lehrer zieht über Erdogan her

Ich, so ziemlich einziger Kanacke in der Klasse

"Oh Maryem bei dir müssen wir ja darauf achten, was wir so über Erdogan erzählen"

...Herr Schmitz ich stamme aus Pakistan

"Ja trotzdem " #MeTwo