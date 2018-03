Mit diesen Filmen überlebst du das Osterwochenende bei den Eltern

Es stehen einige gemütliche freie Tage vor der Tür! Wenn du nicht gerade Ostereier suchst oder mit Omi und Opi am Kaffeetisch sitzt, solltest du unbedingt diese sechs Film- und Serienhighlights schauen.

Just Push Abuba (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 05. September / ZDF

Drei Mitglieder einer Berliner WG (Elli Tringou, Anton Weil, Joon Kim) geraten in absurde Abenteuer, als sie ein Bett in ihrer Wohnung über eine Online-Plattform anbieten, um so ihr chaotisches Leben zu finanzieren. Mit Gastauftritten von Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Hanns Zischler und Friedrich Liechtenstein.

24 Wochen

Film / Verfügbar bis 02. April / ZDF

Kabarettistin Astrid (Julia Jentsch) ist im sechsten Monat schwanger, als sie erfährt, dass ihr Kind nicht gesund ist. Die Nachricht stellt sie und ihren Mann (Bjarne Mädel) vor eine Entscheidung über Leben und Tod.

Funny Games

Film / Verfügbar bis 03. April / Tele5

Der Ferienaufenthalt einer Kleinfamilie (Ulrich Mühe, Susanne Lothar, Stefan Clapczynski) in ihrem Landhaus wird zum Horrortrip, als sich die zunächst freundlichen Nachbarn (Frank Giering, Arno Frisch) in ihrem Heim einnisten und sie psychischen wie körperlichen Extremsituationen aussetzen.

Aschenputtel

Film / Verfügbar bis 01. April / 3sat

Marie (Emilia Schüle) hat es nicht leicht. Ihre Stiefmutter (Simone Thomalla) zwingt sie, wie eine Dienstmagd in der Asche zu schlafen. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen und so nimmt sie schließlich sogar heimlich an einem Ball im Schloss teil, wo der Prinz (Max Felder) bald nur noch Augen für sie hat.

Das kalte Herz

Film / Verfügbar bis 01. April / 3sat

Der Schwarzwald im 19. Jahrhundert: Köhler Peter Munk (Rafael Gareisen) will mehr aus seinem elenden Leben machen und schließt deshalb einen diabolischen Pakt. Um endlich zu Reichtum zu gelangen, gibt er naiverweise seine Seele fort.

Noch verfügbar

Filme:

Gladbeck, Toast

Dokus:

Der Blaue Planet, What happens next

Serien:

Ku’damm 56 (Staffel 1), Ku’damm 59 (Staffel 2)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor.