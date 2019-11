Mit diesen Plakatsprüchen kannst du bei der nächsten Klimademo mitlaufen

Eine CO2-Steuer, der Kohleausstieg, nur noch Energie aus erneuerbaren Quellen: Seit den ersten Friday-for-Future-Demos versammeln sich immer wieder Klimaschützer*innen, um für eine bessere Politik und ein stärkeres Umweltbewusstsein zu demonstrieren. 2018 durch Greta Thunberg gestartet, protestieren mittlerweile vor allem junge Menschen weltweit. Beim ersten internationalen Klimastreik am 19. März 2019 sollen fast 1,8 Millionen mitgemacht haben. Mindestens so legendär wie die Veranstaltung an sich sind mittlerweile auch die Plakate, mit denen die Teilnehmer*innen mitlaufen. Klimaschutz macht offensichtlich kreativ.

There is no Planet B!

Geht dir nicht so? Du planst zum ersten Mal, bei einer Klimademo mitzugehen, oder hattest bisher nie selbst ein Plakat dabei? Keine Sorge, wir haben ein paar Ideen gesammelt. Also ran an die Pappe und losgebastelt.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!