Mit diesen Tipps holst du das Beste aus dem Sommer 2020 raus

2020, da gibt es kein Schönreden, ist kein besonders tolles Jahr. Mit Sicherheit wird es eine mehrseitige Passage in Geschichtsbüchern einnehmen, wir werden uns künftig auch noch häufig daran erinnern. Aber niemand wird wohl sagen: „Ach, weißt du noch, 2020, wie schön es war, dass …?“ Auch der Sommer 2020 wird vermutlich keiner sein, von dem wir später schwärmen werden – immerhin muss er ohne großen Urlaub, ohne Festivals, ohne lange Kneipennächte und ohne die großen Momente auskommen. Aber das verdrießliche Rumjammern hilft ja nicht. Wir müssen eben im Kleinen das Beste aus dem Sommer herausholen: Den Balkon begrünen, leckere Gerichte zaubern oder die nahgelegenen Urlaubsgegenden auskundschaften. Wie dir das am besten gelingt, erklären die folgenden Artikel.

Du liebst den Sommer, aber Hitze, Mücken und Co. verderben dir zuweilen die Laune? Gegen fast jedes Sommer-Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die ausgebildete Kräuterpädagogin Claudia Zesche berichtet in diesem Beitrag, welche Kräuter wogegen helfen.

Du weinst dich regelmäßig in den Schlaf, weil dir ständig deine Balkonpflanzen eingehen? Diese Pflanzensorten sind quasi untötbar – wenn du auf ein paar Sachen achtest.

Viele machen auch als Erwachsene noch Urlaub mit Mama und Papa. Und leicht ist das häufig nicht. Eine Familienberaterin erklärt, wie das gemeinsame Verreisen krawallfrei funktionieren kann.

Du schnippelst Zucchini immer nur in die Pfanne und suchst nach Abwechslung? Unsere Autorin hat die perfekten Rezepte parat.

Auch mit Freund*innen zu verreisen, muss nicht unbändigen, durchgängigen Spaß bedeuten. Blöderweise weiß man das erst nachher, wenn man sich zerstritten hat. Oder? Nein, man kann schon vor dem Urlaub herausbekommen, ob die Urlaubspartner*innenschaft halten kann. Ein Freund*innenschaftsexperte erklärt, worauf es bei Urlaub mit Freund*innen wirklich ankommt.

Wenn du in einer Dachgeschosswohnung lebst, weißt du, was Hitze wirklich bedeutet. Unsere Autorin hat ihr Büro und Schlafzimmer im Dachgeschoss und gibt praktische Tipps, damit du im Sommer nicht in deiner Wohnung wegschmilzt.

Frei ist frei – oder? Manche Vorgesetzte bombardieren einen trotzdem mit Nachrichten. In diesem Beitrag findest du raus, was du tun kannst, wenn du von der Arbeit immer wieder Mails und WhatsApps im Urlaub bekommst.

Sommerzeit ist Eisteezeit. Wir haben Zitroneneistee von sieben verschiedenen Marken bewertet, damit ihr es beim Einkaufen leichter habt.