Mmmh! #3 – Wir wissen jetzt endlich, welche die beste Spezi ist

Spezis gibt es in Berlin, genauso wie Dönerbuden, Friseure und generell Limos, haufenweise. Von den großen Eigenmarken bis zu den Brausen der Discounter-Märkte, alle haben ihre eigens kreierte Orangen-Cola-Misch. Damit die Auswahl vor den Späti- und Supermarktregalen in Zukunft nicht mehr so schwer fällt, haben wir sieben Marken einer Blindverkostung unterzogen und einen Gewinner gekürt.

Nicht nur das, wir haben unseren Test erweitert: Da sich die Kolleg*innen bereits im Vorhinein als Spezi-Profis ausgaben, wurden sie dieses Mal auch angehalten, die Marke des dazugehörigen Geschmacks zu erraten. Das Ergebnis: Sie hatten keine Ahnung.

Der Vollständigkeit halber: Der Begriff Spezi ist ein geschützter Markenname des Brauhauses Riegele in Augsburg, das das originale Spezi herstellt. Weil es aber einfacher ist, verwenden wir Spezi als Beschreibung für alle Cola-Orangenlimo-Mischgetränke.

In unserer Reihe Mmmh! testen wir ab jetzt Produkte, damit ihr schneller das Gewünschte findet. Ihr habt Ideen, welche Produkte wir für euch einer Geschmacksautopsie unterziehen sollen? Schreibt sie uns gerne per Mail an Philipp.