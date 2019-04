Mmmh! #5 – Wir haben 7 Schokohasen verkostet und Ostern kann jetzt kommen

Selten können wir so schuldbefreit und gewissenlos Unmengen an Schokolade essen wie an Ostern. Ausreden sind keine notwendig, denn Ostern ist zum Naschen da. Laut des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) wurden dieses Jahr rund 220 Millionen Schoko-Osterhasen produziert. Die Frage ist also nicht, wie viele du essen darfst, sondern eher, wo du anfangen sollst. Bei Schoko-Osterhasen (wie bei Schoko-Nikoläusen) gibt es nämlich zwei gegensätzliche Esstaktiken. Die einen starten von oben und beißen die Löffel an, die anderen schwören, die Beinchen seien der besten Startpunkt.

Diese Wahl hatten unsere Testpersonen nicht. Die Häschen wurden hinter der Kamera erst ausgezogen und dann zertrümmert. Damit die Verkoster*innen keine Hinweise auf Verpackung und Form erhalten, bekamen sie nur die Scherben der Vollmilchhasen vorgesetzt. Nach dem üblichen Geschmackstest sollten sie die Schokolade auf einer Schulnotenskala bewerten. Weil es unser Oster-Special ist, gibt es in dieser Folge auch zwei Special Guests: Elisabeth und Michael. Die selbsternannten Osterhasen-Spezialist*innen haben die Hasen besonders streng auseinander genommen.

Mit hohen Erwartungen und Laktose-Tabletten bewaffnet, machten sich unsere Tester*innen an die Arbeit. Ob mittels Knacktest, Prüfung der Wandstärke oder Fellzeichnungsanalyse wurden die Hasen einem strengen Testverfahren unterzogen. Welcher Hase am Ende den Geschmackstest gewonnen hat, erfährst du im Video.

In unserer Reihe Mmmh! testen wir Produkte, damit ihr schneller das Gewünschte findet. Ihr habt Ideen, welche Produkte wir für euch einer Geschmacksautopsie unterziehen sollen? Schreibt sie uns gerne per E-Mail an Philipp.

