Moderne Sklaverei: Im Südsudan wurde ein Mädchen über Facebook versteigert

530 Kühe, drei Luxuswagen und 10.000 US-Dollar: Dafür wurde ein 16-jähriges Mädchen im Südsudan verkauft. Mehrere Männer hatten Gebote für Nyalong Ngong Deng Jalang abgegeben. Inzwischen hat der Meistbietende, ein reicher Geschäftsmann aus der südsudanesischen Hauptstadt Juba, Nyalong geheiratet. Zu seinen Konkurrenten sollen auch Regierungsvertreter gehört haben. Die Kühe, Autos und das Geld gingen an Nyalongs Vater.

Despite various appeals made by human rights group, a 16 year old girl child became a victim to an online marriage auction post, which was not taken down by Facebook in South Sudan. Sinking part is that people are now opting for social media for fulfilling orthodox rituals. pic.twitter.com/tj4cMADeFN

— H4Human (@h4humanrights) 20. November 2018