Nach Abi-Rede: Erst Anzeige vom Schullleiter, dann Praktikum bei Böhmermann

Abiball-Reden fühlen sich für die Beteiligten – zurecht – an wie die wichtigsten Reden ihres Lebens. Den Rest der Welt – auch nachvollziehbar – interessieren diese Reden allerdings nicht die Bohne. Naja, und dann gibt es halt Ausnahmen. Wie die Rede von Fiete Korn.

Korn war Schüler der Freien Schule Prerow (Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern) und soll, wie die Ostsee-Zeitung berichtet, auf seinem Abiball am 11. Juli in einer teils ironischen Rede die Schulleitung kritisiert haben. Schüler*innen sollen motiviert worden sein, sich gegenseitig zu überwachen, die Leitungsebene habe ein Klima der Einschüchterung geschürt. „Ich möchte heute Rückgrat zeigen“, sagte Korn in seiner Rede. Ballgäste applaudierten, Mitschnitte der Rede wurden auf sozialen Medien gepostet und wurden schnell hundertfach geteilt.

Dafür bekommt man an der "Freien Schule" in Prerow wohl eine Anzeige. Gepostet von Jörg Poschke am Freitag, 14. August 2020

Gerald Schaarschmidt, der Schulleiter, zeigte Korn nach der Rede wegen übler Nachrede an. Mit Verweis auf das laufende Verfahren hat er sich bislang allerdings noch nicht weiter zu dem Vorfall geäußert. Korn selbst verteidigt seine öffentliche Rede: „Ein Brief wäre im Sande verlaufen.“

Ob die Vorwürfe nun gerechtfertigt sind oder nicht und wie das Verfahren gegen Korn weiterverläuft, wird sich noch zeigen, der Abiturient hat nun auf jeden Fall beruflich spannende Aussichten. Denn am Wochenende twitterte Jan Böhmermann einen Gutschein für den 18-Jährigen: ein ausgedehntes Redaktionspraktikum in seiner Sendung.

~~~~~~~ GUTSCHEIN ~~~~~~~ für Herrn FIETE KORN für ein ausgedehntes

R E D A K T I O N S P R A K T I K U M in einer ZDF-Hauptprogramm-Satiresendung von/mit Dr. Jan "Gerald" Böhmermann ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(bitte ausschneiden und einsenden)https://t.co/AJpewEM7NY — Jan Böhmermann🦠🤨 (@janboehm) August 16, 2020

Korn soll gegenüber RTL gesagt haben, dass er das Angebot auf jeden Fall annehmen wolle: „Ich will sehr viel lernen.“