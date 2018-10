Neuer Trailer zur letzten Staffel „House of Cards“: Eine Präsidentin sitzt im White House

Vor fünf Jahren startete House of Cards als eine der ersten Eigenproduktionen von Netflix. Nun dauert es nicht mehr lange, bis die sechste und finale Staffel um die Machtspiele und Intrigen in der US-amerikanischen Politik beginnt. Schon jetzt gibt es den Trailer zur letzten Staffel von House of Cards zu sehen – und der verspricht einiges.

Frank Underwood, bisher gespielt von Kevin Spacey, ist tot. Claire Underwood scheint kurz vor dem Ziel. Im Trailer sieht man sie im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA. Dabei muss sie nicht nur gegen patriarchale Gesellschaftsstrukturen angehen, sondern auch gegen Intrigen aus den eigenen Reihen. Ab dem 2. November gibt es die sechste Staffel von House of Cards bei Netflix.