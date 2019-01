Nicht befriedigend: Sextoys können Schadstoffe enthalten

Dildos, Vibratoren, Satisfyer, Masturbatoren und Co.: Für viele Menschen gehören diese und andere Toys mittlerweile zum Sex dazu – ganz egal, ob sie allein oder mit Partner*in zum Einsatz kommen. Bei einer Umfrage erklärten knapp 37 Prozent aller befragten 18- bis 29-Jährigen, Sextoys zu besitzen. Außerdem machen verschiedene Online Shops den Sexspielzeug-Kauf heute so einfach wie nie. Kein Wunder, dass die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest sich nun erstmals Sexspielzeug vornimmt und es auf unterschiedliche Schadstoffe testet.

Insgesamt wurden 18 Produkte in einem Labor untersucht, darunter Vibratoren, Liebeskugeln und Penisringe in einer Preisspanne von 6,80 bis 165 Euro. Das Ergebnis ist jedoch wenig befriedigend: Fünfmal wurde die Testnote „mangelhaft“ vergeben. In diesen Fällen wurden in den Sextoys hohe Menge kritischer Stoffe gefunden, was besonders bedenklich ist, da die Sexspielzeuge meist mit empfindlichen Schleimhäuten in direkten Kontakt kommen. So wurde etwa der Weichmacher Diethylhexyl­phthalat (DEHP), welcher, so Stiftung Warentest, die Furchtbarkeit schädigen könne, nachgewiesen. Auch der Stoff poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (PAK), welcher im Verdachte stehe, Krebs zu erzeugen, heißt es weiter.

Es bleibt nur zu hoffen, dass die Hersteller*innen sich dieses Problems annehmen und dafür sorgen, dass Sextoys auch weiterhin Spaß und nicht krank machen.