Mediathekentipps zum Wochenende: Bei diesen Filmen musst du aufmerksam sein

Soul Kitchen

Film / Verfügbar bis 21. März / RBB

Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls kann Zinos (Adam Bousdoukos) nicht mehr kochen, womit die Existenz seines eh schon schwächelnden Restaurants bedroht ist. Also stellt er den Egozentriker Shayn (Birol Ünel) ein, der den Laden richtig zum Boomen bringt. Jetzt gibt es aber ein neues Problem: Zinos‘ Bruder Illias (Moritz Bleibtreu), ein Freigänger, möchte mitmischen, damit er unter der Woche aus dem Gefängnis darf.

Jetzt angucken

Das letzte Schweigen

Film / Verfügbar bis 19. März / ZDF

Eine Kleinstadt in Aufruhr: Die 13-jährige Sinikka ist verschwunden und die einzige Spur, die es gibt, ist ihr Fahrrad im Kornfeld. Genau an der Stelle fand man vor 23 Jahren die Leiche eines anderen Mädchens. Diejenigen, die in den früheren Fall involviert waren, müssen sich erneut mit der schmerzhaften Vergangenheit auseinandersetzen. Mit Wotan Wilke Möhring, Sebastian Blomberg und Burghart Klaußner.

Jetzt angucken

Madame empfiehlt sich

Film / Verfügbar bis 19. März / ServusTV

Bettie (Catherine Deneuve) beschließt, dass sie genug von ihrem alten Leben hat. Ihr Geliebter hat sich eine Jüngere gesucht, das Restaurant läuft nicht und die dominante Mutter raubt ihr den letzten Nerv. Also macht sie spontan einen Roadtrip.

Jetzt angucken

Der Untergang

Film / Verfügbar bis 10. Juni / Das Erste

20. April 1945: Die Rote Armee rückt weiter vor, in Berlin tobt der Häuserkampf. Hitler hat sich im Bunker der Reichskanzlei verschanzt und gibt von dort Durchhaltebefehle. Doch seine Entourage ist in Auflösung begriffen und er wie auch das Ehepaar Goebbels bereiten den Suizid vor.

Jetzt angucken

Ku’damm 56 (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 10. März 2019 / ZDF

Berlin in den 1950ern: In der Tanzschule Galant prallen Welten aufeinander, hier wird der Kampf zwischen Prüderie und Emanzipation ausgetragen. Mittendrin sind die Töchter der Tanzschulbesitzerin (Claudia Michelsen) – Monika (Sonja Gerhardt), Eva (Emilia Schüle) und Helga (Maria Ehrich). Während die Mutter ihre Kinder einfach nur schnellstmöglich verheiraten möchte, wünschen sich die drei jungen Frauen nichts sehnlicher, als ihren selbstgewählten Lebensweg einschlagen zu dürfen. Und ab 18. März läuft die zweite Staffel in der Mediathek!

Jetzt angucken

Noch verfügbar

Filme:

Die innere Schönheit des Universums, Vorsicht vor Leuten

Dokus:

Chasing Niagara, Plastic Planet

Serien:

Mann / Frau (Staffel 1-2), Wrong Cops (Staffel 1)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Unsere Tipps kannst du übrigens auch als wöchentlichen Newsletter abonnieren.