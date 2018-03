Obama bekommt offenbar seine eigene Show auf Netflix

Hände hoch: Wer vermisst Barack Obama ein bisschen? Klar, schaut man sich mal rational an, was er während seiner Amtszeit so umgesetzt hat und vergleicht das mit dem, was er eigentlich vorhatte, ist die Bilanz recht ernüchternd. Das ändert jedoch nichts daran, dass Obama für viele Präsident der Herzen bleibt. Vor allem rhetorisch glänzte der 56-Jährige. Seine Reden zur Lage der Nation wurden auf YoutTube fast zwei Millionen Mal geklickt. Egal zu welchem Thema, gefühlt hat Obama immer den richtigen Ton getroffen.

Sowohl um Barack als auch um Michelle Obama ist es seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten still geworden. Die Familie lebt zwar noch in Washington, dem politischen Zentrum der USA, doch sie hält sich mit medialen Auftritten zurück. Das könnte sich jedoch bald ändern: Laut einem Bericht der New York Times befinden sich die Obamas derzeit in Verhandlungen über eine eigene Show bei Netflix.

Keeping up with the Obamas?

Der Streaming-Dienst hat weltweit etwa 118 Millionen Nutzer*innen, die Obama mit seinen Inhalten erreichen könnte. Wie die Show aussehen und worum es inhaltlich gehen könnte, ist noch nicht sicher. Eine Show à la Keeping up with the Obamas wird es allerdings wohl eher nicht werden.

Eine Idee, die laut der New York Times im Raum steht, ist aber ein Gesprächsformat zu Themen, die Obama schon während seiner Amtszeit wichtig waren: Gesundheit, Immigration, Außen- und Klimapolitik. Auf die Politik seines Nachfolgers wolle er dabei aber nicht direkt eingehen.

„Der Präsident und Frau Obama haben immer an die Macht des Geschichtenerzählens geglaubt, um Menschen zu inspirieren“, sagte Eric Schultz, ein Berater Obamas. „Ihr ganzes Leben lang haben beide die Geschichten von Menschen erzählt, die versucht haben, die Welt zu einer besseren zu machen. In Zukunft möchten sie neue Wege entdecken, um anderen zu helfen.“

Wie viel Geld die Obamas mit dem Netflix-Deal verdienen werden, ist nicht bekannt. Aber um einschätzen zu können, um welche Größenordnung es sich handeln könnte: Beide arbeiten derzeit an ihren Memoiren, mit denen sie laut der New York Times über 60 Millionen US-Dollar verdient haben.