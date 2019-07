Optische Täuschung: Das hier ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie

„Das ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Nur die Linien sind farbig.“ Seit der australische Ökonom Lionel Page mit diesen Worten auf Twitter ein Foto postete, zerbrechen sich Menschen im und außerhalb des Internets den Kopf an einem besonderen Beispiel optischer Täuschung.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto in Pages Tweet ist eine Gruppe junger Menschen zu sehen, die mit einer Schildkröte posieren. Ihre T-Shirts scheinen rot, grün, gelb und blau zu sein – farbig eben, genauso wie ihre Umgebung. Doch Page schreibt dazu: „Ihr ’seht‘, was euer Gehirn voraussagt, wie die Realität zu sein hat – und das allein durch die unvollständigen Informationen, die es bekommt.“

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.

What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw

— Lionel Page (@page_eco) July 27, 2019