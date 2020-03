Eine Einleitung über zwanzig Absätze, zig Unterpunkte, ewiges Scrollen bis zum Eintragsende: Auf manchen Wikipedia-Seiten könnte man Stunden, Tage, Wochen verbringen. Wer für solche Späßchen keine Zeit hat, aber Späßchen an sich mag, dürfte mit dem Facebook- und Instagram-Account TL;DR Wikipedia (TL;DR steht für Too long, didn’t read, also „zu lang, habe ich nicht gelesen“) die perfekte Alternative zum langen Wikipedia-Lesen finden. Hier heißt die oberste Prämisse: ein Eintrag der Online-Enzyklopädie muss kurz zusammengefasst werden und bitte lustig.

So besteht der Eintrag für Wolfgang Amadeus Mozart nur aus der knappen Beschreibung: „Wolfgang Amadeus Mozart war ein begabter Wiener Komponist im 18. Jahrhundert, dessen Werke bei schlafenden Säuglingen stark einflussreich bleiben.“ Brunch ist „die Mahlzeit, die man zwischen einem Kater am Morgen und einem Kater am Nachmittag isst.“ Ein wenig erinnert der Account an HipDict, der Begriffe aus dem Lexikon neu definiert.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Bereits seit 2014, zunächst als Tumblr (R.I.P.) gestartet, liefern die anonymen Betreiber*innen des Accounts regelmäßig neues Material. Laut Profilbeschreibung hat Wikipedia selbst nichts mit der Seite zu tun. So findet sich in der Enzyklopädie übrigens auch kein Eintrag zu dem Account.