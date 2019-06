Polizeigewalt bei Klimademo: Warum Wiener Beamte Verantwortung übernehmen sollten

Anselm S. liegt am Boden. Zwei Polizisten reißen an seinen Händen und drehen ihn in Richtung eines Polizeibusses. Die beiden Beamten sprechen mit ihrem Kollegen am Steuer des Autos. Dieser blickt mehrmals über seine Schulter. Zu seinen Kollegen. Zu Anselm S., der von der Polizei nun fixiert am Boden unter dem Bus liegt. Sirene und Blaulicht starten. Anselm S. Füße strampeln. Der Bus fährt los. Einer der Polizisten reißt Anselm S. in letzter Sekunde zur Seite. Die Menschen beginnen zu kreischen. Das Polizeiauto hätte beinahe den Kopf des Demonstranten überrollt.

#Polizeigewalt war bei unserem antikapitalistischen Klima-Protest am Freitag kein Einzelfall. Auf diesem Video sieht man, wie ⁦@AnselmSchindler⁩ brutal auf dem Boden fixiert wird und beinahe ein Polizeiwagen über seinen Kopf rollt.#Wien #autofrei #Klimacamp2019 pic.twitter.com/jDiI646QH8 — Ende GeländeWagen (@RADikalAutofrei) June 3, 2019

Demo für Klimagerechtigkeit

Zu den Protesten kam es im Rahmen des Aktionstags für Klimagerechtigkeit, zu dem das Klimacamp bei Wien eingeladen hatte. Auch Greta Thunberg besuchte die österreichische Hauptstadt. Sie sprach mit Arnold Schwarzenegger und dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Demonstrierende berichteten von Gewalt der Polizei auf der Demonstration wie unnötige Fixierungen, ebenso wie schmerzhaften Faustschlägen und heftigen Tritten der Polizei. Viele Menschen zeigten sich zutiefst schockiert in den sozialen Medien über die Vorkommnisse. Sie sprechen von einer „öffentlichen Hinrichtung“ der Polizei, sehen darin „koordiniertes Vorgehen“ oder eine „Folteraktion“. Es ist nicht die einzige Aktion bei diesen Protesten, für die sich die Polizei Wien verantworten muss. Ein anderes zeigt, wie Polizisten auf einem regungslosen Menschen knien und auf ihn einprügeln:

Polizei weist schuld von sich

Die Polizei erklärt, dass der Fall an die Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden sei und die Polizisten in den Innendienst versetzt wurden. Des Weiteren kritisieren sie die Medien: „Die medialen Darstellungen der Ereignisse entbehren teilweise dem Grundsatz einer objektiven und faktenbasierten Berichterstattung. Insbesondere die Kommentare und Vorwürfe des gestern in den Medien veröffentlichten Videos rund um eine Festnahme neben einem Polizeibus lassen sich mit diesem Grundsatz nicht in Einklang bringen. Betont wird in diesem Zusammenhang auch, dass die Unschuldsvermutung nicht nur für alle angezeigten Personen, sondern auch für Polizistinnen und Polizisten im Dienst gilt.“

In einem Interview mit ORF 1 beschreibt der Vize-Polizeipräsident Michael Lepuschitz die Bilder als „verstörend und irritierend“ und behauptet, dass alles eine Frage der Perspektive sei und der Kopf des Festgenommenen gar nicht unter dem Auto war. Beweise dafür habe er nicht.

hier sieht man's fast am besten. also ja. er lag zumindest mit einem teil des kopfes unter dem wagen. pic.twitter.com/IR1L3xWWSI — die quati (@KatQuat) June 4, 2019

Polizeigewalt ist ein Skandal

Es ist ein Skandal, wie die Polizei am vergangenen Freitag gegen Demonstrierende vorgegangen ist. Der Einsatz von Gewalt war in keiner Relation und es wurden lebensgefährliche Verletzungen eines Demonstranten in Kauf genommen. Zurecht sind die Menschen erschüttert und fordern Erklärungen von der Polizei. Anstatt Medien zu kritisieren und sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen, sollte die Polizei klare Konsequenzen ziehen.

Es ist dringend an der Zeit, dass sich die Polizei entschuldigt, um das Vertrauen der Bevölkerung nicht vollends zu verlieren. Alle beschuldigten Polizisten müssten suspendiert statt nur versetzt werden. Es ist unverantwortlich, sie weiterhin im Dienst zu lassen. Der Fall muss bis ins Detail aufgeklärt werden und das kann nur eine unabhängige Institution leisten. Schon lange weiß man, dass es mitunter ein großes Problem der Polizei ist, dass sie sich selbst kontrolliert. In diesem Fall sollte zumindest eine andere Polizeibehörde den Fall untersuchen, da sich die Polizei Wien nicht selbst untersuchen darf. Schließlich würden sie gegen ihre eigenen Kolleg*innen ermitteln. Wie befangen sie sind, zeigte Vize-Polizeipräsident Michael Lepuschitz im Interview. In dem er immer wieder betont, wie schwer es sei, Polizist*in zu sein.

