Polizeikommissar Fabian Weber: Die Angst vor Terror und wie wir damit umgehen können

Dieser Text ist Teil einer Kolumnenserie für ze.tt crime. Im Wechsel berichten ein Kriminalpolizist, eine Anwältin, eine Gerichtsmedizinerin und eine Gefängnisarchitektin über ihren Berufsalltag, Themen, die sie beschäftigen und kuriose Fälle. Hier schreibt Fabian Weber, ein 24-jähriger Polizeikommissar aus Baden-Württemberg. Er heißt in Wahrheit anders, möchte aber anonym bleiben.

Nach dem Terroranschlag von Hanau habe ich im Gespräch mit manchen Freund*innen bemerkt, dass wir verunsichert sind. Verunsichert, obwohl der Terror für uns nichts Neues ist. Wir wissen, dass er längst in unserer Gesellschaft angekommen ist. Fast habe ich das Gefühl, als würde da neuerdings ein wenig Angst mitschwingen, wenn wir uns über solche und ähnliche Dinge unterhalten. Offen mag das keine*r von uns formulieren. Es heißt dann nur, man müsse doch aufpassen, wo man sich aufhält. Ich kenne diese Angst, bin aber überzeugt davon, dass wir dem Terror ins Gesicht schauen dürfen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Außerdem auf ze.tt So fühlt es sich an, mit einer Angststörung zu leben

Angst ist uns allen ein Begriff – für manche von uns alltäglich und scheinbar unumgänglich. Früher überlebenswichtig, in der modernen Gesellschaft eher als eine Schwäche verstanden. Dabei bereitet uns Angst nur auf etwas vor, was uns gefährlich werden könnte, was eine Herausforderung oder Bedrohung darstellt. Kämpfen, Flüchten, Totstellen? Seit Urzeiten setzt unser Gehirn auf Reaktionssysteme, die uns auf unerwartete, potentiell lebensgefährliche Dinge vorbereiten. Nicht nur Neandertaler*in und Co. profitierten hiervon, kurz bevor der nächste Säbelzahntiger aus dem Gebüsch kam.

Und heute? Inzwischen wissen wir, dass Angst auch Typ-Sache ist. Forscher*innen haben 30-100 Gene entdeckt, die uns in unserer persönlichen Bedrohungswahrnehmung beeinflussen. Manche dieser Ängste, auch kollektive Ängste genannt, rufen bei vielen von uns für Beklemmungen hervor: etwa die Angst vor dem Tod, sozialem Abstieg, der Zukunft, oder davor, Opfer eines Terroranschlags zu werden. Ängste lassen sich nicht vollständig vermeiden – aber Ängste lassen sich erklären.

Angst als Teil terroristischer Strategien

Genau hier setzen Terrorist*innen ihr psychisches Stemmeisen an. Der erste banale und physische Schlag gilt den Opfern. Der eigentliche Fokus aber liegt auf dem Zweiten: Verunsicherung und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten. Wovor haben wir denn eigentlich Angst? Angst vor der Unsicherheit. Angst davor, dem terroristischen Kalkül ausgesetzt und jederzeit an jedem Ort getroffen werden zu können. Angst vor dem Ungreifbaren. Das kann zu Stress und Daueranspannung führen, man möchte ja schließlich gewappnet sein, wenn es dann losgeht. Das erklärt wiederum die Vermeidungshaltung meiner Freund*innen.

Dass einfachste statistische Überlegungen uns aufzeigen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, Opfer eines Terroranschlags zu werden, wird gekonnt ausgeblendet. Mit der gleichen manipulativen Naivität setzen wir übrigens Kreuze auf dem Lottoschein. Es reicht wohl nicht aus, nur die Polizeiliche Kriminalstatistik um Antworten zu bemühen.

Plötzlich wirken uns auch die Opfer nah und greifbar. Im Zweifel kennen wir sie gar persönlich. Und wenn nicht wir, dann zumindest ein Nachbar oder eine entfernte Freundin. Während wir uns an bekannte Gefahren wie beispielsweise Autounfälle im Lauf unseres Lebens gewöhnen, birgt ein Terroranschlag immer einen Sensationsaspekt in sich, der sich leichter in unserer Erinnerung festsetzt.

Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, frei und offen leben zu wollen. Vielleicht müssen wir deshalb umso mehr Unsicherheiten in Kauf nehmen.

Im digitalen Zeitalter können wir sogar live mitfiebern. Bilder via Smartphone und Fernseher geben der Angst ein eindrückliches Gesicht. Bei der Zufälligkeit der Opfer erscheint der Schluss „Es hätte auch mich treffen können“ auf einmal nicht mehr völlig aus der Luft gegriffen. Eine Identifikation mit den Opfern verstärkt diesen Effekt, da muss nur eine*r das Wort „Terror“ beiläufig in den Mund nehmen.

Bei weltweiten Nachrichten erleben wir folgerichtig eine weltweite, emotionsgesteuerte Risikowahrnehmung. Natürlich können wir in Zeiten der Globalisierung nicht die Augen davor verschließen, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Umso wichtiger ist es, zu verhindern, dass aus unserer Anteilnahme Angst entsteht. Das scheint eine gesellschaftliche Herausforderung zu sein. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, frei und offen leben zu wollen. Vielleicht müssen wir deshalb umso mehr Unsicherheiten in Kauf nehmen. Oder anders gesagt: Hundertprozentige Sicherheiten gibt es nicht, auch nicht mit schärferen Anti-Terror-Gesetzen. Sinnvoller wäre es, unsere Freiheiten zu schützen, indem wir die Entstehung von Extremismus an den Rändern unserer Demokratie konsequent verhindern. Da hierbei vieles im Privaten gedeiht, ist nicht nur die Politik gefordert.

Das richtige Maß zwischen Angst und Gelassenheit ist entscheidend

Wie lässt sich verhindern, dass wir in die Falle übersteigerter Angst tappen? Nicht mehr über den eigenen Tellerrand rausschauen? Sicher nicht wirklich hilfreich. Stattdessen sollten wir anfangen, uns über unsere Empfindungen auszutauschen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold gilt an dieser Stelle nicht. Es mag schon helfen, wenn wir uns über den Umstand im Klaren sind, dass unsere Angst nicht in Stein gemeißelt, sondern leicht beeinflussbar ist.

Dazu gilt: Gefahren ernstnehmen aber nicht überbewerten; im Zweifel mit einer Prise Gelassenheit. Genau hinschauen. Nicht überall, wo Terror draufsteht, ist auch Terror drin. Einige Fälle, die vorschnell als Terrorakt eingestuft wurden, entpuppten sich in der Vergangenheit als Unfall, Tat einer*s psychisch Erkrankten oder eine Tat mit privatem Hintergrund. Das macht die Folgen zwar nicht weniger grausam, gibt uns zumindest aber die Gewissheit, dass hierbei nicht jemand aus Hass gezielt gegen unsere Gesellschaft vorgehen wollte.

Für manch einen freitagabends unvorstellbar, für unser offenes Zusammenleben allerdings alternativlos: ein wenig mehr Nüchternheit.

Eigene Erfahrungen sammeln und feststellen, es passiert ja gar nichts, wenn ich zu einer Großveranstaltung gehe. Noch besser, wenn wir diese Erfahrungen anschließend in unserem Gedächtnis verinnerlichen. Für manch einen freitagabends unvorstellbar, für unser offenes Zusammenleben allerdings alternativlos: ein wenig mehr Nüchternheit.

Wer um die Strategien von Terrorist*innen weiß, kann diesen ebenbürtig begegnen. Das hilft uns, Gefahren reeller einzuschätzen und zu lernen, mit Ängsten umzugehen. Wer potenziell angstauslösende Situationen hingegen vermeidet, bestärkt seine Angstwahrnehmung und merkt schnell, dass er mit Vermeidungsverhalten gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist übrigens ganz und gar kein Geheimnis, wie auch Extremist*innen aller Couleur erkannt haben. In der politischen Instrumentalisierung von Ängsten liegt erschreckend (und das ist wirklich erschreckend) nahrhafter Boden.

Ängste sind nicht nur ansteckend, sondern führen regelmäßig auch zu Wähler*innenwanderungen. Populist*innen haben es sich besonders zur Aufgabe gemacht, auf solche Fragen einfache Antworten zu geben, bei denen unsere Ängste mitschwingen. Dass die Antworten nicht so simpel sein können, wissen wir jetzt.