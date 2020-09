Post-Punk-Beff und Elektro-Rummel: Neue Songs für deinen musikalischen Wochenstart

Ihr habt in Sachen musikalische Neuerscheinungen völlig den Überblick verloren? Wir bringen zusammen mit detektor.fm und deren Podcast Keine Angst vor Hits etwas Licht in den Musikdschungel: Jede Woche servieren wir euch hier jeweils drei hörenswerte frische Alben und Songs.

Idles haben Beef in der Post-Punk-Szene, Sylvan Esso schlendern über den musikalischen Rummelplatz und die Fleet Foxes verabschieden mit dem Überraschungsalbum Shore den Sommer. Das und noch mehr Neuigkeiten aus der Welt der Popmusik gibt’s diese Woche in Keine Angst vor Hits.

Neue Alben

Idles – Ultra Mono

Vor drei Jahren sind Idles mit ihrem Debütalbum Brutalism über die britische Post-Punk-Szene gewalzt. Ihren Status als einer der aufregendsten Punk-Acts hat das Quintett aus Bristol seitdem vor allem mit energetischen Liveshows und ihrem von Kritiker*innen gepriesenen zweiten Album Joy as an Act of Resistance zementiert. Brachiale Gitarrenwände, einfallsreiches Songwriting, die bellende Stimme von Sänger Joe Talbot und lyrische Gesellschaftskritik en masse zeichnen Idles aus.

All das findet sich auch auf ihrem dritten Album Ultra Mono. Hier haben sie in allen Belangen nochmal eine Schippe draufgelegt. Damit die Platte klingt „wie eine Maschine“, hat man sich neben Adam Greenspan und Nick Launay, die auch schon die Vorgängerin produziert haben, noch den versierten Hip-Hop-Produzenten Kenny Beats mit ins Boot geholt. Auch sonst war die Band in diesem Jahr alles andere als untätig. Schon vor dem Release von Ultra Mono haben die Bristoler angefangen, Songs für ein nächstes, viertes Album zu schreiben. Sänger Joe Talbot hat außerdem eine eigene YouTube-Talkshow gestartet und liefert sich nebenbei noch eine Fehde mit den Musikerkollegen von Sleaford Mods und Fat White Family.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Fleet Foxes – Shore

Fleet Foxes haben mit ihrer melancholischen Gitarrenmusik das Folk-Revival in den späten 2000ern entscheidend mitgeprägt. Die Folk-Welle ist mittlerweile etwas abgeebbt, die Band aus Seattle zelebriert ihren – von ihr selbst als „baroque harmonic Pop“ bezeichneten – Stil aber weiterhin sehr erfolgreich. Aus heiterem Himmel haben Fleet Foxes nun ihr viertes Studioalbum Shore veröffentlicht. Nachdem Sänger Robin Pecknold beim Surfen hinaus aufs Meer gezogen wurde, wollte er das erleichternde „froh-noch-am-Leben-zu-sein-Gefühl“ in Albumform gießen, das ihn ereilte, als er es wieder an die Küste geschafft hatte. Herausgekommen ist eine Platte, die mit dem klassischen, feierlich-zärtlichen Fleet-Foxes-Charme den musikalischen Herbst einläutet. Dazu hat der Regisseur Kersti Jan Werdal ein fast einstündiges Musikvideo gedreht, das das Album mit atmosphärischen Naturaufnahmen komplettiert.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Sylvan Esso – Free Love

Amelia Meath und Nick Sanborn sind nicht nur verheiratet, sondern bilden zusammen auch das Elektropop-Duo Sylvan Esso. Die Arbeitsteilung ist bei den beiden Musiker*innen aus Durham ziemlich klar geregelt. Meath schreibt und singt die Songs, Sanborn produziert die Tracks. Während Meath vor allem Stücke kreieren will, zu denen man tanzen kann, sorgt Sanborn im Hintergrund für die gewisse musikalische Sperrigkeit, die das Ganze interessant hält. Dieser Spagat zwischen eingängiger Danceability und zerfrickeltem Experimental-Elektro ist auch auf ihrem dritten Album Free Love äußerst gut gelungen.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Neu auf der Playlist

Blu DeTiger – Cotton Candy Lemonade

TikTok-Star Blu DeTiger ist 21 und geboren in New York, wo sie auch wohnt. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine von vielen, die bei TikTok und Instagram die üblichen kurzen Tanzvideos und Posen präsentieren. Ganz schnell wird aber klar: Die Frau hat’s ziemlich drauf – neben anderen Instrumenten, die sie ebenfalls beherrscht, vor allem am E-Bass. Den packt sie gern auch mal auf DJ-Gigs aus, um die Musik aus dem Player mit live improvisierten Basslines aufzupeppen. 2019 hat sie angefangen, ihre eigene Musik zu schreiben und im Frühjahr eine erste Single veröffentlicht. Mit Cotton Candy Lemonade kommt nun ein Nachfolger und der ist gar nicht so pappsüß, wie der Titel vermuten lässt.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Tune-Yards – Nowhere, man

Tune-Yards ist das Elektropop-Projekt der Künstlerin Merrill Garbus, die als Tune-Yards mit verschiedenen Gastmusikern und -musikerinnen arbeitet. Wie Blu DeTiger wurde Garbus in New York geboren, allerdings zwei Jahrzehnte früher. Zu Hause ist sie mittlerweile auf der anderen Seite der USA in Oakland, Kalifornien. Und apropos zu Hause: Das ist man ja in dieser Zeit leider viel zu oft. Ihr persönliches Gefühl der Isolation und des Nicht-Gehörtwerdens haben Tune-Yards in den Song Nowhere, man gegossen. Der Titel trägt die ziemlich offensichtliche Referenz an den Nowhere man der Beatles. Ist aber mindestens fünf Level überdrehter. Vielleicht muss man sich auf diese Exaltiertheit etwas einlassen, aber wenn das klappt, entwickelt der Song eine eigene glitchy Tanzbarkeit.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Mustafa – Air Forces

Als Mustafa oder Mustafa the Poet ist Mustafa Ahmed Teil der Torontoer Hip-Hop Community. Die ist einerseits sehr lebendig, andererseits hat sie viele Tote zu beklagen. Weil Gewalt und Schusswaffen viel zu präsent sind. Mustafa hat einen Film darüber namens Remember Me, Toronto gedreht. Darin kommt unter anderen Drake zu Wort, der wie andere Menschen im Film, über nahestehende Personen spricht, die durch Schießereien getötet worden sind. Die systemischen Bedingungen, die zu solcher Gewalt führen und die Unsicherheit, die das mit sich bringt, prägen auch die musikalische Arbeit von Mustafa. Schon in der ersten Single Stay Alive erzählte er die Realität der Sozialwohnungsviertel mit brüchig-gefühliger R’n’B-Stimme und Gitarren-Arpeggios. Seine neue Single Air Forces bleibt bei diesem Sound, wirkt jedoch ein Mü zuversichtlicher.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Hier könnt ihr euch die Playlist des Podcasts noch mal anhören.