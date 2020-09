Proud Boys: Wer sind die Rechtsextremen, die sich laut Donald Trump bereithalten sollen?

In den USA fand in der Nacht zum Mittwoch die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. In dieser fragte der Moderator Chris Wallace Trump: „Sind Sie heute Abend bereit, White Supremacists und Milizgruppen zu verurteilen?“ Trump antwortete mit einem kurzen „Sure“ – klar. Daraufhin sprach Wallace Trump auf den konkreten Fall der Proud Boys an – ein gewaltbereiter, rechtsextremer Club „stolzer“ Männern, dessen Mitglieder sich selbst als „westliche Chauvinisten“ beschreiben. Trumps Antwort: „Proud Boys, stand back and stand by“ – Haltet euch zurück und steht bereit. Dann wich er der Frage aus, indem er auf Antifa und die vermeintliche Bedrohung durch den Linksextremismus verwies – dies sei das eigentliche Problem.

Für viele Beobachter*innen distanziert sich Trump damit zum wiederholten Male nicht von rechtsextremen Vereinigungen. Schon 2017 bei den Neonaziprotesten in Charlottesville hatte Donald Trump von „Guten Menschen auf beiden Seiten gesprochen“ – bei der Demonstration starb eine Frau, als ein Rechtsextremer mit seinem Auto in eine antifaschistische Gegendemonstration raste.

Wer sind die Proud Boys?

Mitglieder der Proud Boys sind seit ihrer Gründung wiederholt in gewalttätige Angriffe involviert gewesen. Laut BBC waren sie in den letzten zwei Jahren bei einer Reihe von gewalttätigen Straßenkundgebungen gegen antifaschistische Organisationen in Oregon, Washington und New York beteiligt. Auch 2017 bei den Naziprotesten in Charlottesville mischten sie mit. Erst am Wochenende vor der Präsidentschaftsdebatte hatten sie in Portland demonstriert, als Reaktion auf die andauernden Black-Lives-Matter-Proteste in der Stadt – und um Trump beim Wahlkampf ihre Unterstützung zuzusichern.

Die Anti-Defamation League (ADL), schreibt auf ihrer Webseite, dass es sich bei den Proud Boys um eine unkonventionelle Strömung des amerikanischen Rechtsextremismus handle. Zwar könne die Gruppe als „gewalttätig, nationalistisch, islamfeindlich, trans- und frauenfeindlich bezeichnet werden“, ihre Mitglieder hätten aber, anders als bei anderen rechtsextremen Gruppierungen, oftmals verschiedene „ethnische Hintergründe“.

Die Proud Boys wurden 2016 von Gavin McInnes, einem der Gründer von Vice Media, gegründet. Nach eigenen Aussagen sind die Proud Boys „westliche Chauvinisten, die sich nicht dafür entschuldigen wollen, die moderne Welt errichtet zu haben“. Nur Männer können Mitglied werden. Außerdem orientieren sie sich an der sogenannten Dudebro-Kultur: hypermaskulin, gewalttätig, rassistisch, antisemitisch und frauenfeindlich. Der Name bezieht sich auf den Song Proud of Your Boy aus Disneys Aladdin-Musical und wurde als Scherz gewählt. Ihr Erkennungszeichen sind schwarz-gelbe Fred-Perry-Poloshirts.

Im Jahr 2018 wurden die Proud Boys vom FBI als „extremistische Gruppe mit Verbindungen zum weißen Nationalismus“ eingestuft. Kurz darauf verlies McIness die Gruppe, um den Anschein zu wahren, es handle sich hierbei um einen kopflosen Zusammenschluss an Mitgliedern und keine Organisation mit eigenem Leader. Es wurden inzwischen Zweigstellen in Israel, Australien und Kanada gegründet. Genaue Mitgliederzahlen gibt es keine. Laut Forbes Magazine hatte die Facebook-Gruppe, bevor sie 2018 von der Plattform wegen Hate Speech entfernt wurde, um die 20.000 Mitglieder.

Wie haben die Proud Boys auf Trumps Aussagen reagiert?

Für die Proud Boys waren Trumps Aussagen am Dienstagabend ein Grund zum Feiern. Laut New York Times meldeten sich Mitglieder der Gruppe anschließend in privaten Chats und nannten die Äußerungen des Präsidenten „historisch“. In einem Telegram-Kanal sollen Gruppenmitglieder den Kommentar des Präsidenten als „stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken“ bezeichnet haben. Kurz nach der Debatte teilten die Mitglieder ein Logo mit den Worten des Präsidenten „Stand back“ und „Stand by“. Enrique Tarrio, derzeitiger Vorsitzender der Proud Boys, antwortete Trump in einem Forum mit den Worten „Standing by Sir“ – Wir stehen bereit, Sir.