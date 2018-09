Quiz: Chrome, Explorer, Firefox – welcher Browsertyp bist du?

Google Chrome, eines der beliebtesten Tools, um sich in den Weiten des Netzes zu verlieren, kam am 2. September 2008 auf den Markt. Bereits 2012 gelang es Google, die Konkurrenz von Microsoft vom ersten Rang der meistgenutzten Webbrowser zu stoßen. Chrome gilt vor allem aufgrund der innovativen Erweiterungen und der Surfgeschwindigkeit als Benchmark. Aber ist das wirklich so? Mac-Nutzer*innen schwören auf Safari, andere auf Mozillas Firefox, wieder andere sind am liebsten mit Opera im Netz unterwegs.

Welcher Browsertyp du bist? Unser Brows-O-Mat gibt euch die Antwort – natürlich mit Humor!