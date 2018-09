Quiz: In wie vielen Sprachen kannst du Hallo sagen?

Es gibt etwa 7.000 verschiedene Sprachen auf der Welt, wie das Max-Planck-Institut in Leipzig errechnet hat. Das bedeutet, es gibt auch etwa 7.000 Möglichkeiten, sich zu begrüßen. Die Formen variieren je nachdem, an wen du dich richtest. Förmlichere Anreden wählt man beispielsweise in der Geschäftswelt oder aus Respekt vor älteren Personen. In manchen Sprachen gibt es eigene Ausdrücke für weibliche und männliche Gesprächspartner*innen. Bei deinen Freund*innen benutzt du oft lässigere Arten. Mit unserem Quiz kannst du checken und trainieren, in wie vielen Sprachen du Hallo sagen kannst.