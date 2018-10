Quiz: Macchiato, Espresso, Flat White – welcher Kaffee-Typ bist du?

Heute ist der internationale Tag des Kaffees! Kaffee hat sich in Deutschlands bereits 1850 als Volksgetränk etabliert. Laut dem Deutschen Kaffeeverband trinken Deutsche im Durchschnitt jährlich 162 Liter Kaffee. Demnach rinnt den Deutschen der kultige Drink häufiger die Kehle herunter als Wasser oder – man mag es kaum glauben – Bier. Das kann am Hallo-Wach-Effekt liegen, den der Koffeingehalt hervorruft, sicher spielen aber auch die Stilarten, in denen der Kaffee Zuhause, unterwegs oder im Café serviert wird eine Rolle. Denn mittlerweile schwappen immer mehr internationale Trends wie der Flat White nicht nur in die Szeneviertel Berlins.

Welcher Kaffee-Typ in dir steckt? Unser Kaff-O-Mat gibt dir die Antwort – natürlich mit einem Augenzwinkern!