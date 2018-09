Quiz: Wie gut kennst du dich mit „Die drei ???“ aus?

In den USA erscheinen seit 1991 keine weiteren Romane der Reihe The Three Investigators mehr. In Deutschland lösen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews weiterhin fleißig Fälle. 17 Millionen Bücher sind hierzulande bereits über die Ladentheken gegangen. Populär wurde die Jugendkriminalreihe auch durch die 1979 gestartete Hörspielserie. Noch heute schlummern zahlreiche alte und junge Fans mit den Stimmen von Oliver Rohrbeck (Justus), Jens Wawrczeck (Peter) und Andreas Fröhlich (Bob) auf den Ohren ein. Zumal man heute nicht mal mehr CDs kaufen muss, sondern die Folgen inzwischen bequem bei Spotify, iTunes und Co streamen kann.

Ein Ende der Drei ??? zeichnet sich auch nach 50 Jahren nicht ab. Zum Jubiläum erscheint der 200. Band – Feuriges Auge von André Marx, der bisher die meisten Abenteuer zu Papier brachte. Eine neue Hörspielfolge kommt noch im September. Und Oliver Rohrbeck tourt geflissentlich mit frühen Abenteuern von Justus, Peter und Bob in einer Live-Fassung zum Mitmachen durchs Land.

Wer noch nie zu Gast im fiktiven Rocky Beach nahe L.A. war, der bekommt also noch genug Gelegenheit, die ewig jungen Privatdetektive kennenzulernen. Alle eingefleischten Fans können sich bereits jetzt an unserem Quiz versuchen.

