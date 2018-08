Quiz: Würdest du heute noch deinen Führerschein bekommen?

In Paris fand 1893 die erste praktische Führerscheinprüfung statt. Selbst wenn deine Führerscheinprüfung nicht so lange her ist: Die Erinnerung an die zähe Vorbereitung auf den Theorietest ist noch da. Ehe du dein Können damals am Steuer beweisen durftest, begann der Kampf mit einem 30-Fragen-Katalog zu Verkehr, Technik und Gefahren. Hattest du die Fahrpapiere aber einmal in der Tasche, sind dir die Grundkenntnisse schneller aus dem Sinn geflogen, als du heute auf die Bremse trittst.

Grund genug, dein Know-How etwas aufzufrischen. Wir haben 12 Fragen parat, auf die du als Autofahrer*in die richtigen Antworten in petto haben solltest. Allzeit gute Fahrt!