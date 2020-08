Restflix: Dieser Streamingdienst hilft euch beim Einschlafen

Draußen ist es dunkel, die Uhr zeigt schon fast Mitternacht an und ihr rollt euch im Bett immer noch unruhig hin und her? Nicht einschlafen zu können, hat wohl jede*r schon einmal erlebt. Jetzt hat sich ein Streaminganbieter genau dieses Problem vorgeknöpft: Restflix (in Anlehnung an das Englische „to rest„, also ausruhen) bietet nichts als einschläfernde Inhalte.

Dabei können die Nutzer*innen zwischen über 20 verschiedenen Einschlaf- oder Meditationskanälen auswählen, von Gutenachtgeschichten bis hin zu Naturgeräuschen. Auf seiner Website wirbt das Unternehmen damit, dass die Videos dabei helfen würden, Schlaflosigkeit, Tinnitus und Ängste zu überwinden.

Entspannung durch binaurale Beats

Dazu bedient es sich einer Entspannung fördernden Audio-Technik. Restflix arbeitet in seinen Videos mit binauralen Beats, also zwei leicht unterschiedlichen Soundfrequenzen auf dem linken und rechten Ohr, die sich für den Menschen wie ein wiederum anderer Ton anhören – ein Ton also, der im Gehirn entsteht. Beim Zuhören versucht das Gehirn sich auf diese Frequenz einzulassen.

Der Spaß hat allerdings seinen Preis. Das Abo kostet monatlich etwa 7 Euro, im Jahr etwa 50 Euro. Ob es dieses Geschäftsmodell überhaupt braucht, wird sich zeigen. Aktuell wurde die App im Google Playstore beispielsweise erst mehr als tausend Mal heruntergeladen.

Chill doch einfach so

Letztlich können bei hin und wieder auftretenden Einschlafproblemen auch ganz klassische Tricks helfen:

Jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen, um den Körper an einen Rhythmus anzupassen.

Tagsüber mindestens eine Viertelstunde draußen verbringen (Melatonin tanken!).

Nachtmodus beim Handy an, um wachhaltendes Blaulicht zu vermeiden.

Keinen Alkohol trinken.

Kein Sport kurz vorm ins Bett gehen.

Lesen (aber nichts zu emotional aufwühlendes).

Ausführliche Tipps findest du hier. In diesem Sinne: Gute Nacht.

